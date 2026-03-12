Il mondo politico e il territorio si stringono attorno al sindaco di Collegno Cavallone

Sono centinaia i messaggi di sostegno arrivati al Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone in queste ore. Dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo al presidente della Regione Alberto Cirio, da Avviso Pubblico al Partito Democratico, AVS, Progetto Collegno, Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia di Collegno, dall’Arci Valle Susa ad ANCI, ALI Autonomie Locali Italiane e ANPI Collegno, dall’eurodeputato Brando Benifei alle consigliere di Circoscrizione di Torino e della Giunta regionale, dalla Giunta comunale di Collegno a tanti insegnanti, commercianti, cittadine cittadine, dipendenti dello stesso Comune di Collegno. Un coro ampio e trasversale che testimonia come la comunità istituzionale e civile riconosca il valore del dialogo, del rispetto e del lavoro quotidiano svolto sul territorio.

Nei giorni scorsi il Sindaco ha voluto condividere un messaggio chiaro e personale: “Qualche giorno fa è arrivata qui in Comune una lettera di minacce rivolte a me e alla mia famiglia. Non nascondo che abbiamo affrontato un primo momento di inquietudine, ma subito dopo mi sono presentato ai Carabinieri e ho sporto denuncia.”

Il sostegno arrivato da istituzioni, associazioni e cittadini rafforza un messaggio semplice ma fondamentale: la politica è confronto, non intimidazione. “È un grande conforto per me e la mia famiglia ricevere questo forte senso di unità - è il commento di Cavallone - di responsabilità, di non tirarsi indietro di fronte ad atteggiamenti intimidatori, alla forza dei valori democratici. Grazie”.