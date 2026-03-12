In Circoscrizione 4 nasce “GiocaMente”: serate di giochi da tavolo per allenare la mente

Sette serate dedicate ai giochi da tavolo per stimolare la mente e favorire la socialità. È l’obiettivo di “GiocaMente”, il nuovo gruppo nato al Cvt - Centro di Valorizzazione Territoriale della Circoscrizione 4, in via Giacomo Medici 28.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Gli Artimani Aps, è partita il 27 febbraio 2026 e propone un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza. Gli appuntamenti si tengono il venerdì sera dalle 20 alle 23, trasformando gli spazi del centro in un punto di ritrovo per appassionati di giochi da tavolo e per chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora in compagnia.

Il progetto punta a valorizzare il gioco non solo come momento di svago, ma anche come strumento culturale e creativo. Tra scacchi, dama, buraco, paroliere e altri giochi, i partecipanti possono allenare memoria, strategia e capacità di problem solving, mettendo alla prova il pensiero laterale e le proprie abilità decisionali.

Ogni partita diventa così un’occasione per stimolare la mente e sviluppare nuove competenze, in un contesto educativo e inclusivo.

Ma il valore dell’iniziativa non si ferma all’aspetto cognitivo. Il Gruppo GiocaMente nasce infatti anche con l’obiettivo di rafforzare i contatti, creando spazi di incontro e dialogo tra cittadini di tutte le età. Le serate al Cvt diventano quindi un’occasione per conoscersi, collaborare e costruire nuove relazioni.