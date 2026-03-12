Villafranca Piemonte apre le porte al Pinerolo calcio

Era già successo con il volley di A1, succederà anche con il calcio? Villafranca Piemonte apre un dialogo con il Pinerolo sul tema della sua nuova casa: oggi si sono incontrati il sindaco Agostino Bottano e il presidente Leonardo Fortunato.

Un passo indietro per inquadrare la questione. Il polo sportivo del Barbieri di Pinerolo, dove la società calcistica ha la sua base, ha numerosi problemi: dall’illuminazione alle tribune, passando per i campi sintetici che non sono ancora stati realizzati.

Domenica Fortunato ha accolto investitori africani del Mali e del Marocco alla partita della prima squadra, annunciando due progetti: la creazione di un’accademia calcistica del West Africa, dove ha in programma un intervento edilizio per centinaia di appartamenti in Gabon, e la costruzione di una nuova casa del Pinerolo in un Comune limitrofo. Per questo secondo investimento ha messo sul piatto 10 milioni di euro e richiesto la disponibilità di 10 ettari di terreno.

Bottano lo ha incontrato per discutere di queste prospettive: “Non è nostra intenzione sottrarre dello sport a Pinerolo. Il nostro obiettivo è non lasciare indietro il mondo dello sport e chi lo vive ogni giorno” puntualizza il primo cittadino. I due hanno fatto un ragionamento a 360 gradi sull’impiantistica sportiva e sul suo indotto, non solo legato al calcio, considerando come lo sport sia “un ecosistema fatto di settori giovanili, famiglie, educazione e inclusione sociale – precisano in una nota congiunta –. Intorno alle attività sportive ruota una comunità fatta di ragazzi, genitori, allenatori, scuole e associazioni che contribuiscono alla crescita educativa e sociale del territorio”.

Il dialogo si è aperto e potrebbe portare a una collaborazione tra la società sportiva locale e il Pinerolo calcio, come già successo per la pallavolo, ma non è escluso che si traduca anche in un ulteriore potenziamento degli impianti sportivi in città, magari con un nuovo stadio.