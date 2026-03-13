 / Cronaca

Cronaca | 13 marzo 2026, 07:28

Incidente mortale a Villar Dora: lo scontro tra un'auto e un mezzo per la pulizia stradale

L'intervento dei soccorsi è ancora in corso. A perdere la vita un uomo di 55 anni

Incidente mortale a Villar Dora in via Cumune 18 che ha coinvolto un'auto e un mezzo per la pulizia stradale.  A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni.

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina poco prima delle 7 con due ambulanze. 

I sanitari hanno soccorso anche una seconda persona rimasta coinvolta nel sinistro che è stato trasportato all'ospedale di Rivoli. L'intervento è ancora in corso. 

Sul posto anche i vigili del fuoco che è intervenuto per la messa in sicurezza dell'area mentre un'altra persona è stata affidata al soccorso sanitario.

redazione

