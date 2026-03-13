Incidente mortale a Villar Dora: lo scontro tra un'auto e un mezzo per la pulizia stradale

Incidente mortale a Villar Dora in via Cumune 18 che ha coinvolto un'auto e un mezzo per la pulizia stradale. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni.

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto questa mattina poco prima delle 7 con due ambulanze.



I sanitari hanno soccorso anche una seconda persona rimasta coinvolta nel sinistro che è stato trasportato all'ospedale di Rivoli. L'intervento è ancora in corso.

Sul posto anche i vigili del fuoco che è intervenuto per la messa in sicurezza dell'area mentre un'altra persona è stata affidata al soccorso sanitario.