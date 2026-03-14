Ritorna a Torino il mercatino solidale di primavera di progetto Abito

Dal 20 al 22 marzo, in via Santa Maria 6/i a Torino, torna il Mercatino Solidale di Primavera di Abito: tre giorni di moda second hand, sostenibilità e solidarietà nel cuore della città. Vintage ricercato, pezzi unici, accessori speciali e nuove esposizioni ogni ora. Ma soprattutto: un modo concreto per sostenere oltre 3.100 persone e famiglie in difficoltà economica.

Il Mercatino Solidale di Abito, realtà della ODV Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Torino, non è solo un appuntamento per chi ama lo stile second hand: è un evento che unisce attenzione ambientale e sostegno sociale.

Perché scegliere il second hand

La moda è oggi una delle industrie più inquinanti al mondo. Ogni anno, soltanto nell’Unione Europea, vengono prodotti 5 milioni di tonnellate di rifiuti composti da vestiti e calzature: circa 12 kg per persona. L’80% di questi finisce in discarica o incenerito.

In questo contesto, scegliere capi di seconda mano è uno dei gesti più semplici ed efficaci per allungare la vita degli abiti già prodotti, ridurre il consumo di risorse naturali e limitare l’inquinamento. In più, permette di trovare pezzi unici, vintage e di grande stile, per lo più introvabili.

Un mercatino per l’ambiente e la comunità

Abito, realtà solidale della ODV Società di San Vincenzo De Paoli, si impegna ogni giorno per contrastare la povertà e ridurre lo spreco tessile. Ogni settimana, su appuntamento, raccoglie e seleziona abiti donati dalla cittadinanza. La maggior parte viene esposta in Abito, un vero e proprio negozio con manichini ed espositori, dove ogni giorno famiglie in difficoltà e persone senza dimora possono scegliere gratuitamente vestiti, materiale scolastico, giochi, prodotti per l’igiene e per la casa.

I capi più particolari, vintage o meno richiesti dall’utenza, vengono invece esposti in occasione dei quattro Mercatini Solidali annuali, il cui ricavato contribuisce a sostenere i costi del progetto. Il Mercatino Solidale di Abito è quindi molto più di un evento second hand: è una scelta responsabile che unisce ecologia e solidarietà.

Cosa poter trovare

Abiti selezionati, scarpe, borse, accessori e capi vintage: tutti donati e rimessi in circolo con cura da un instancabile gruppo di volontarie. Un’occasione per scegliere vestiti in modo consapevole e dare nuova vita a ciò che è già stato prodotto, evitando inutili sprechi.

Per offrire sempre la migliore esperienza di scelta, ogni ora verranno esposti nuovi capi, così che ogni momento della giornata riservi qualche sorpresa.

Abito: vestiti che costruiscono comunità

Abito è un’iniziativa della ODV Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Torino, realtà storica torinese attiva da oltre 176 anni nel contrasto alla povertà. Con l’emporio solidale permette a chi ha un ISEE inferiore a 8.000 euro o non ha una dimora, di scegliere gratuitamente vestiti e altri beni, in un contesto dignitoso, accogliente e strutturato come un vero negozio.

Nel 2025 ha aiutato oltre 3.100 persone, tra cui famiglie italiane e straniere, persone senza dimora, genitori con figli piccoli, giovani disoccupati e adulti soli. Abito è anche un presidio di sostenibilità ambientale perché ogni capo donato e rimesso in circolo aiuta a combattere lo spreco e a promuovere un consumo responsabile.