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Attualità | 14 marzo 2026, 18:00

Ritorna a Torino il mercatino solidale di primavera di progetto Abito

Tre giorni di moda second hand, sostenibilità e solidarietà nel segno del vintage: un modo concreto per sostenere oltre 3000 persone e famiglie in difficoltà economica

Ritorna il mercatino solidale di primavera di progetto Abito

Ritorna il mercatino solidale di primavera di progetto Abito

Dal 20 al 22 marzo, in via Santa Maria 6/i a Torino, torna il Mercatino Solidale di Primavera di Abito: tre giorni di moda second hand, sostenibilità e solidarietà nel cuore della città. Vintage ricercato, pezzi unici, accessori speciali e nuove esposizioni ogni ora. Ma soprattutto: un modo concreto per sostenere oltre 3.100 persone e famiglie in difficoltà economica.

Il Mercatino Solidale di Abito, realtà della ODV Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Torino, non è solo un appuntamento per chi ama lo stile second hand: è un evento che unisce attenzione ambientale e sostegno sociale.

Perché scegliere il second hand

La moda è oggi una delle industrie più inquinanti al mondo. Ogni anno, soltanto nell’Unione Europea, vengono prodotti 5 milioni di tonnellate di rifiuti composti da vestiti e calzature: circa 12 kg per persona. L’80% di questi finisce in discarica o incenerito.

In questo contesto, scegliere capi di seconda mano è uno dei gesti più semplici ed efficaci per allungare la vita degli abiti già prodotti, ridurre il consumo di risorse naturali e limitare l’inquinamento. In più, permette di trovare pezzi unici, vintage e di grande stile, per lo più introvabili.

Un mercatino per l’ambiente e la comunità

Abito, realtà solidale della ODV Società di San Vincenzo De Paoli, si impegna ogni giorno per contrastare la povertà e ridurre lo spreco tessile. Ogni settimana, su appuntamento, raccoglie e seleziona abiti donati dalla cittadinanza. La maggior parte viene esposta in Abito, un vero e proprio negozio con manichini ed espositori, dove ogni giorno famiglie in difficoltà e persone senza dimora possono scegliere gratuitamente vestiti, materiale scolastico, giochi, prodotti per l’igiene e per la casa.

I capi più particolari, vintage o meno richiesti dall’utenza, vengono invece esposti in occasione dei quattro Mercatini Solidali annuali, il cui ricavato contribuisce a sostenere i costi del progetto. Il Mercatino Solidale di Abito è quindi molto più di un evento second hand: è una scelta responsabile che unisce ecologia e solidarietà.

Cosa poter trovare

Abiti selezionati, scarpe, borse, accessori e capi vintage: tutti donati e rimessi in circolo con cura da un instancabile gruppo di volontarie. Un’occasione per scegliere vestiti in modo consapevole e dare nuova vita a ciò che è già stato prodotto, evitando inutili sprechi.

Per offrire sempre la migliore esperienza di scelta, ogni ora verranno esposti nuovi capi, così che ogni momento della giornata riservi qualche sorpresa.

Abito: vestiti che costruiscono comunità

Abito è un’iniziativa della ODV Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Torino, realtà storica torinese attiva da oltre 176 anni nel contrasto alla povertà. Con l’emporio solidale permette a chi ha un ISEE inferiore a 8.000 euro o non ha una dimora, di scegliere gratuitamente vestiti e altri beni, in un contesto dignitoso, accogliente e strutturato come un vero negozio.

Nel 2025 ha aiutato oltre 3.100 persone, tra cui famiglie italiane e straniere, persone senza dimora, genitori con figli piccoli, giovani disoccupati e adulti soli. Abito è anche un presidio di sostenibilità ambientale perché ogni capo donato e rimesso in circolo aiuta a combattere lo spreco e a promuovere un consumo responsabile.

redazione

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