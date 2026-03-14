Iran, la pioggia battente non ferma il corteo: "No a guerre imperialiste a danno dei popoli’ [FOTO]

"Criminale è chi sostiene il genocidio. Contro le aggressioni di Usa e Israele. Free Palestine Free Iran". E’ questo lo striscione dietro il quale, nonostante la pioggia battente, è partito poco fa a Torino al grido di ‘Free Palestine’ e ‘Free Gaza’ la manifestazione regionale promossa da diverse sigle contro il board of peace e il ddl antisemitismo a cui partecipano alcune centinaia di persone.



“Ancora una volta, nonostante la pioggia, siamo in piazza - hanno spiegato dal microfono - perché pensiamo ci sia l’urgenza impellente di prendere la parola per dire ancora una volta no a guerre imperialiste a danni dei popoli”. “Contro le aggressioni violente alla Palestina e all’Iran e contro i decreti che cercano di silenziare il dissenso nel Paese vogliamo rispondere con la mobilitazione nelle piazze - hanno aggiunto - abbiamo imparato dalla Palestina cosa vuol dire resistere e lottare per un mondo giusto contro un sistema che si regge sulla sopraffazione. Solo il popolo può salvare il popolo, solo noi possiamo salvare questa guerra e abbiamo il dovere di farlo”.



“Vogliamo che si interrompano i rapporti con Israele, che si interrompa la produzione di armi sul nostro territorio, vogliamo la libertà per tutti i popoli non vogliamo elemosinare la dignità, i palestinesi ci hanno insegnato che non bisogna lottare per sopravvivere ma per vivere felici e liberi”, hanno detto ancora.



Partito da piazza XVIII dicembre, la manifestazione è destinata a concludersi in piazza Vittorio Veneto dopo aver attraversato il centro di Torino.