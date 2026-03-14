Moncalieri, il centrodestra esce dall'impasse: è Maurizio Fontana il candidato sindaco [FOTO]

Dopo mesi di incontri, vertici, nomi che andavano e venivano, alla fine anche il centrodestra di Moncalieri ha trovato il suo candidato sindaco: è Maurizio Fontana, imprenditore dolciario e patron della Daf, l'uomo sui cui da tempo la Lega puntava e che alla fine ha convinto anche FdI e Forza Italia.

La prima uscita da candidato in pectore

Nella mattina odierna lo si è visto in via Vico, durante il mercato del sabato, a fare la prima uscita da candidato 'in pectore'. L'ufficializzazione arriverà lunedì 16, ma ormai il dado è tratto e la scelta è stata fatta, di tempo se ne era perso già anche troppo nei mesi scorsi, cercando prima un nome politico che accontentasse tutti e poi andando verso una scelta civica. Di Fontana si era parlato quando era tramontata l'ipotesi dell'ex generale dei carabinieri Fabio Sannella, poi pareva che FI e i centristi volessero Federica Furino, la figlia dell'ex capitano della Juve, tanto che si era ventilata la posssibilità che il fronte si spaccasse.

"Partire in ritardo non mi preoccupa"

66 anni, 3 figli, 5 nipoti, Fontana non si è detto preoccupato del ritardo accumulato rispetto al principale competitor: "Non so quanto possa influire negativamente, lo sprint finale è importante. L'importante è martellare ogni giorno, da qui in avanti". Tre saranno i punti centrali del suo programma: "Il rilancio del centro storico, la parte amministrativa e la parte edile (con un piano regolatore vecchio di 30 anni, ndr) e implementare la zona industriale. Il tutto facendo squadra con il centrodestra per tutte quelle battaglie già portate avanti negli anni scorsi".

Il problema a destra del centrodestra

Alla fine nessuna corsa in solitaria da parte di Forza Italia, il centrodestra si presenterà compatto al voto a Moncalieri, anche se ha dovuto registrare la discesa in campo degli ex leghisti di Arturo Calligaro, che con L'Altra Destra correranno sotto l'egida del generale Vannacci e di Futuro Nazionale. Alla fine i segretari provinciali Fabrizio Bertot (FdI), Roberto Rosso (FI) ed Elena Maccanti (Lega) hanno concordato la scelta di Fontana, arrivando a poco più di due mesi dalle elezioni a definire l'uomo su cui puntare, mentre il centrosinistra aveva scelto Lorenzo Mauro già alla fine di novembre per il dopo Montagna.

Ora è corsa per definire i nomi e le liste

Ora quindi, dopo aver accumulato tanto ritardo, c'è da correre, anche per definire le liste. In Forza Italia c'è da capire se Pier Bellagamba (candidato sindaco nella scorsa tornata) sarà della partita o lascerà spazio ai giovani, Fratelli d'Italia avrà nel capogruppo Cristiano Monticone l'uomo di punta ma deve definire ruoli e mansioni per Roberto Patriti, la Lega deve decidere se puntare su candidati politici piuttosto che civici legati proprio alla figura di Fontana. E bisogna fare in fretta, visto che il 24-25 maggio (date del primo turno di voto) si intravedono già all'orizzonte.

In attesa di capire se i Moderati e il Movimento 5 Stelle, che avevano fatto corsa in solitaria nel 2020, decideranno di essere della partita o sceglieranno di non partecipare a questa tornata amministrativa moncalierese.