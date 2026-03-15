L’energia come risorsa strategica: a Horeca Expoforum la ricetta di eVISO per tagliare i costi [VIDEO]

In un comparto dove le cucine, i sistemi di condizionamento e i servizi di accoglienza richiedono flussi costanti e intensivi, la gestione dei consumi è diventata un tema di efficienza operativa prima ancora che contrattuale. È con questo approccio che eVISO si presenta a Horeca Expoforum, l'appuntamento torinese dedicato ai professionisti del food e hospitality.

“eVISO è sinonimo di energia che lavora con te – è il commento dell’A.D. della società per azioni piemontese Lucia Fracassi -. Siamo da sempre vicini a bar, ristoranti, hotel e a tutte le aziende del mondo del food e dell’hospitality, mettendo a disposizione la nostra tecnologia proprietaria. Sappiamo che l'energia è fondamentale per far funzionare le cucine, riempire le sale e dare continuità alle attività quotidiane”.



Oltre la bolletta: il ruolo dei dati e della prossimità

Il tutto utilizzando tecnologie proprietarie e sensori di monitoraggio. Questi strumenti permettono ai ristoratori e agli albergatori di visualizzare l’andamento reale dell’andamento dei consumu, individuando sprechi o anomalie che spesso passano inosservati in una gestione standard.

In un settore che vive di stagionalità e picchi di lavoro, avere dati puntuali consente di costruire soluzioni energetiche con profili adattati alle reali necessità della struttura.

Oltre all'aspetto tecnologico, la presenza a Torino sottolinea l'importanza del legame con il territorio.

La conoscenza delle dinamiche locali — dai flussi turistici alla stagionalità dei bar e della ristorazione — permette un supporto diretto che massimizza l’efficacia della tecnologia. Questo equilibrio tra analisi dei dati e consulenza umana mira a semplificare un mercato, puntando su trasparenza e forniture da fonti rinnovabili per una filiera sempre più attenta alla sostenibilità.

“Condividiamo con il settore Horeca valori importanti come la vicinanza al cliente e al territorio – aggiunge l’A.D. di eVISO Lucia Fracassi -, siamo nati in Piemonte e conosciamo il valore di queste imprese. Il nostro approccio è personalizzato: ogni realtà, che sia un bar o un albergo, riceve una consulenza dedicata e un monitoraggio costante dei consumi per ottimizzare la propria gestione energetica”.

Un punto di incontro per la filiera

Per eVISO la partecipazione alla manifestazione è l'occasione per confrontarsi direttamente con ogni giorno opera nel mondo dell'accoglienza. Per gli interessati ad approfondire come l’ottimizzazione energetica possa tradursi in un risparmio concreto e in una migliore organizzazione interna, eVISO sarà presente presso lo stand E06 del Lingotto Fiere durante la tre giorni di evento.

I professionisti del settore potranno visitare l'esposizione e incontrare il team di esperti per analisi e confronti tecnici fino a martedì 17 marzo, data di chiusura di Horeca Expoforum.