Meteo, belle giornate ma con aria fredda in arrivo

Oggi e domani belle giornate primaverili, ma da mercoledì aria più fredda da est ci farà assaggiare nuovamente l'inverno, anche se senza precipitazioni significative.

A Torino quindi avremo questa situazione. Oggi lunedì 16 e domani martedì 17 marzo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con al più velature o cumuli isolati sui rilievi. Temperature in temporaneo rialzo. Le massime saranno comprese tra 15 e 18 °C, i valori più alti oggi, già in calo domani. Minime domani mattina comprese tra 6 e 8 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili oggi, domani rinforzi da est o nordest, specialmente in serata, per l'ingresso di aria più fresca da est.

Tra mercoledì 18 e venerdì 20 marzo. Mercoledì cielo inizialmente nuvoloso con un po' di precipitazioni nella notte su Alpi occidentali, e neve fino a 900 m. Poi il cielo si presenterà per lo più irregolarmente nuvoloso, con maggiori schiarite tra giovedì e venerdì. Temperature in netto calo mercoledì, poi in leggera ripresa tra giovedì e venerdì e nelle media del periodo. Venti generalmente deboli orientali o nordorientali su pianure, in attenuazione venerdì.

Tendenza fine settimana dell'equinozio di primavera. Si prospetta il fine settimana in cui entreremo ufficialmente in primavera all'insegna di nuovo del maltempo, in particolare sabato, anche se la durata e l'intensità dovrebbero essere minori rispetto al fine settimana appena concluso. Tuttavia questo episodio sarà seguito nuovamente da aria più fresca, per cui la domenica potrebbe avere connotati più invernali.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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