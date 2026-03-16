Sciatori sotto scacco, pioggia di controlli dei carabinieri sulle piste di Sestriere

Massima attenzione alla prevenzione e alla sicurezza sulle piste da sci di Sestriere. Nella giornata del 15 marzo i carabinieri sono stati impegnati in una serie di controlli con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme di comportamento previste per gli sciatori.

Nel corso dei servizi di vigilanza i militari hanno accertato diverse irregolarità. In particolare sono state elevate 14 contravvenzioni per il mancato utilizzo del casco protettivo, 6 sanzioni per l’assenza dell’assicurazione obbligatoria e 12 per il mancato rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità sulle piste.

Non sono mancati neppure casi legati alla sicurezza fuori pista: due persone sono state sanzionate per aver praticato attività escursionistica senza l’attrezzatura necessaria e senza attenersi alle norme di sicurezza, mentre tre sciatori sono stati multati per aver effettuato la risalita sulle piste senza autorizzazione.