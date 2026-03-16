Testa di vitello mozzata al Bersaglio: macabra scoperta questa mattina a Luserna San Giovanni

Una testa di vitello mozzata è stata la macabra scoperta fatta questa mattina, lunedì 16 marzo, dai passanti che sono soliti portare a spasso il cane nell’area verde del Bersaglio, vicino agli impianti sportivi di Luserna San Giovanni. Il pezzo della carcassa dell’animale è stato rinvenuto nel piazzale asfaltato, vicino alla pista di atterraggio dell’elisoccorso.

“L’ipotesi è che qualcuno abbia buttato la carcassa di un vitellino lungo il torrente Pellice, che scorre proprio qua vicino, e che poi un cane o un animale selvatico l’abbia trasporto fino a qua” spiega Massimo Chiarbonello, comandante della Polizia locale che ha fatto un sopralluogo.

Per ora si esclude che si sia trattato della predazione di un lupo.