Al FolkClub, il live della cantautrice Patrizia Laquidara

Sabato 20 marzo il palco del FolkClub accoglie una delle voci più intense, poetiche e imprevedibili della canzone d’autore italiana: Patrizia Laquidara, che presenta dal vivo il suo nuovo progetto musicale “Florula”, accompagnata da Edoardo Piccolo alla batteria e percussioni, Daniele Santimone alla chitarra e Stefano Dallaporta al basso ed elettronica.

Il concerto segna l’inizio di un nuovo capitolo nella ricerca artistica di Laquidara, legato all’uscita dell’album Florula (gennaio 2026): un lavoro in cui la cantautrice esplora territori sonori inediti, intrecciando la dimensione intima della canzone con trame elettroniche e pulsazioni profonde. Il risultato è un paesaggio musicale suggestivo e stratificato, dove la sua voce diventa il filo conduttore di un racconto sonoro che attraversa memoria e contemporaneità. Lo spazio di ascolto ravvicinato del FolkClub sapà restituire l’intimità della parola e del canto insieme all’energia del suono e del movimento. In scena, il repertorio di Laquidara viene ripercorso e reinventato: dalle canzoni degli album “Indirizzo Portoghese”, “Funambola”, “Il canto dell’anguana”, che nel 2011 le è valso la Targa Tenco per il miglior album dialettale, fino a “C’è qui qualcosa che ti riguarda”, accanto ai nuovi brani di Florula. Queste nuove canzoni nascono dalle storie e dai personaggi del suo romanzo d’esordio “Ti ho vista ieri”, creando un dialogo originale tra musica e letteratura.

Nata a Catania e veneta d’adozione, Patrizia Laquidara è una figura artistica difficilmente classificabile: cantautrice, scrittrice e attrice, capace di muoversi con naturalezza tra musica, teatro e letteratura. Il suo esordio alla XIII edizione del Premio Città di Recanati (oggi Musicultura) è stato subito folgorante, con la vittoria dei premi per miglior interpretazione, miglior musica e premio della critica. Il primo album Indirizzo Portoghese (2003) la porta al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, dove conquista il Premio Alex Baroni e il Premio della Critica Mia Martini. Negli anni successivi il suo percorso si sviluppa con una libertà rara: il disco Funambola (2007), prodotto dall’icona tropicalista Arto Lindsay, la conduce in tournée in Europa, Brasile, Marocco, Giappone e Stati Uniti; Il canto dell’anguana (2011) esplora le tradizioni musicali dell’Alto Vicentino; mentre progetti teatrali, collaborazioni con artisti internazionali – tra cui Ian Anderson dei Jethro Tull – e lavori per radio, cinema e poesia consolidano il profilo di un’artista poliedrica e profondamente originale. Negli ultimi anni Laquidara ha inoltre affiancato alla musica una intensa attività letteraria e teatrale: dal volume di poesie Alphonsomangorey al romanzo “Ti ho vista ieri”, fino alle collaborazioni con figure come Marco Paolini, con cui ha portato in scena lo spettacolo Boomers.