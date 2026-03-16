Al PAV apre "In between places you can find me": una mostra sui luoghi tra arte, natura e società

Fino al 26 aprile, il PAV Parco Arte Vivente presenta la mostra "In between places you can find me (Tra i luoghi puoi trovarmi)", curata da Franko B, nata dalla collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Il progetto conferma e rafforza un dialogo attivo tra istituzione museale e formazione artistica, ponendo il PAV come luogo di attraversamento, sperimentazione e relazione con pratiche emergenti. Questa prospettiva si inserisce coerentemente nella vocazione del PAV, da sempre catalizzatore di processi del vivente e delle interconnessioni tra arte, natura e società, divenendo un prezioso osservatorio delle dinamiche ecologiche e relazionali del presente.

La mostra riunisce una selezione di artisti e artiste dell’Accademia Albertina, tra studenti in corso e giovani autori già attivi nel panorama contemporaneo, uniti da una pratica di ricerca che esplora le relazioni sensibili tra umano e non umano, in un contesto storico caratterizzato da forte instabilità.

Il percorso espositivo evoca uno spazio di ricerca che non è mai pienamente definito, ma che prende forma nell’esperienza dell’attraversamento. È il luogo in cui si possono incontrare cose che non si sapeva di cercare: amore, pena, disastro, speranza, sogni. La pratica artistica non procede secondo un canone razionale o una progressione lineare, ma si sviluppa attraverso slittamenti, intuizioni e tensioni, muovendosi, come in Vita di Milarepa (2024) di Federico Zamboni, su un doppio livello di comprensione: uno visivo e concreto, l’altro immateriale e imprevedibile.

Le opere in mostra nascono da una condizione di ricerca permanente, alimentata dal desiderio, dalla curiosità e da una forma di “fame” che è al tempo stesso conoscitiva, tecnologica ed esistenziale, come in Non sarà più (2025) di Arianna Ingrascì. Inconsciamente siamo sempre alla ricerca di qualcosa: tra i luoghi, ricordi e oggetti che non sono necessariamente fisici, ma emotivi e vulnerabili perché precari, come suggeriscono The knight’s grave (2025) di Marta Rocchi, Opzione n. 1 di spazi barcollanti (2025) di Flaminia Cicerchia, mentre Alberto Parino invita a seguire indizi certi in Siamo qui, ora! (2023).

In questi territori difficili da definire, la ricerca si orienta verso ciò che non è separabile, verso forme che resistono a una categorizzazione stabile, come in Senza titolo (2025) di Marco Berton. Questa tensione implica anche la disponibilità a essere contaminati da ciò che si incontra: i linguaggi dell’arte diventano così materia viva, capace di attraversare e di essere attraversata, talvolta assumendo caratteristiche virali, come in Last night the enemies (2025-26) di Gabriele Provenzano.

Nonostante il linguaggio non garantisca una comunicazione infallibile, il desiderio che attraversa la mostra è quello di ritrovarsi, riconoscendo umanità, empatia, anche amore che Nicolò Marchetto mette in luce in Via Gentis (2021).

I versi appassionati e disperati di Anderson - and I was looking for you (e ti stavo cercando), but I couldn't find you (ma non sono riuscito a trovarti) - evocano la possibilità di fallire o di perdersi che si ritrova in Michi went out for a walk and didn’t come back (2025) di Nicholas Polari, o di correre il rischio di essere dimenticati tra le pieghe del tempo di Counting On (2024) di Tommaso Genovese.

In Relazione #3 (2024) di Fabio Cipolla e Nachgefühl (2023) di Abdel Karim Ougri si attivano i molteplici collegamenti della memoria in cui il “me” non rimanda a un’identità individuale, ma a una presenza collettiva e plurale. La mostra si configura così come un campo relazionale aperto, che prende forma nello spazio intermedio tra le opere, tra i corpi, tra chi guarda e chi agisce, da ciò che viene ricordato, non tanto dalle parole ma dall’atto del ricordo, del riconoscimento, del ritrovare.