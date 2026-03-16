 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 16 marzo 2026, 09:32

All'Osteria Rabezzana lo spettacolo "Domani è un altro G" dedicato all'amore secondo Giorgio Gaber

Mercoledì 18 marzo

All'Osteria Rabezzana lo spettacolo &quot;Domani è un altro G&quot; dedicato all'amore secondo Giorgio Gaber

All'Osteria Rabezzana mercoledì 18 marzo alle ore 21.30, "Domani è un altro G", uno spettacolo di teatro prosa con musica dal vivo sulle donne, l’amore e le coppie secondo Giorgio Gaber 

“Domani è un altro G” è un tributo a Giorgio Gaber: una sobria presentazione di alcune canzoni e testi di prosa dal ritmo divertente, ironico e riflessivo.

Nel vasto panorama dei suoi testi è stata fatta una selezione tra quelli che trattano il tema dell’amore, della donna e dell’individuo nella sfera del rapporto di coppia.

Uno spettacolo fruibile con la leggerezza offerta dalla comicità dei testi e dall’accurata e misurata interpretazione dei musicisti e dell’attore. 

 Per info: www.osteriarabezzana.it 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium