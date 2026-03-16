Antiqua Festival: a Settimo Torinese al via la stagione di musica antica

Sabato 21 marzo alle 21,15 nella chiesa di San Pietro in Vincoli, nell’omonima piazza di Settimo Torinese, prenderà il via la XXXI edizione di Antiqua, stagione di musica antica patrocinata dalla Città metropolitana di Torino che tocca punti d’eccellenza del territorio piemontese e ligure. Il titolo dell’edizione 2026 è “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”.

L’esibizione dell’Accademia del Ricercare dedicato a Giuseppe Torelli, intitolata “La Nascita del Concerto solista”, consolida la collaborazione con il Comune di Settimo. I musicisti che si esibiranno nella chiesa di San Pietro in Vincoli sono Enrico Negro alla tromba, i violinisti Yayoi Masuda, Efix Puleo, Artem Dzeganovskyi, Mauro Massa, Paola Nervi e Linda Przybiernov, i violisti Elena Saccomandi e Alessandro Curtoni, il violoncellista Lorenzo Fantinuoli, Federico Bagnasco al violone, Laura La Vecchia alla tiorba e Claudia Ferrero al clavicembalo.

Antiqua 2026 rinnova il suo impegno nella valorizzazione del repertorio medievale, rinascimentale e barocco con una rassegna che si distingue per rigore filologico, profondità interpretativa ed eccellenza artistica. Protagonisti della rassegna saranno artisti che calcano i palcoscenici dei più prestigiosi festival europei e che portano con sé un’esperienza maturata nei principali centri della musica antica. Ensemble specializzati e solisti di riconosciuta autorevolezza offriranno al pubblico esecuzioni filologicamente consapevoli, animate da passione, virtuosismo e profonda sensibilità stilistica. Con Antiqua 2026, l’Accademia del Ricercare conferma la propria missione: custodire, approfondire e trasmettere il patrimonio della musica antica, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza di ascolto intensa e autentica. Dal 24 al 30 luglio la rassegna ospiterà il Corso Internazionale di Musica Antica, che si terrà anche quest’anno a Casalborgone e sarà aperto a giovani talenti di tutto il mondo.

Dopo il concerto a Settimo la stagione proseguirà:

- sabato 11 aprile alle 21,15 nell’aula consiliare del castello di Foglizzo con l’Ensemble ArsBaroca

- sabato 18 aprile alle 21,15 nella chiesa di Santa Maria in Pulcherada a San Mauro Torinese con l’Ensemble Orfeo Futuro

- domenica 26 aprile alle 21,15 nella chiesa di Santa Croce con l’Accademia Del Ricercare

- giovedì 7 maggio alle 21,15 nella chiesa di Santa Croce a Settimo con Voxonus e Accademia del Ricercare

- giovedì 14 maggio alle 21,15 nella chiesa di San Raffaele Arcangelo a San Raffaele Alto con il Mirum Musicis Ensemble

- domenica 17 maggio alle 21,15 al teatro comunale di Monteu da Po con l’Accademia del Ricercare

- lunedì 18 maggio alle 12 a Palazzo Nuovo a Torino, con la lezione-concerto “Luci e ombre del Rinascimento musicale europeo” nell'ambito del corso di Storia della Musica del DAMS

- giovedì 21 maggio alle 21,15 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Casalborgone con la Fondazione Pietà dei Turchini.

Il calendario completo dei concerti è consultabile nel sito Internet www.accademiadelricercare.com