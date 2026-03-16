Give Peace A Screen: il short film festival torna per la terza edizione

Il Give Peace A Screen, il festival internazionale dei cortometraggi dedicati alla pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, sta per andare in scena al Centro Studi Sereno Regis con la terza edizione: venti anteprime nazionali, sessantacinque corti da cinquantasei paesi diversi.
Diciotto proiezioni tematiche tra venerdì 20 e domenica 22 marzo 2026, ognuna accompagnata da un/una giornalista, un/un’espertƏ, un/un’attivista, che dialogherà con il pubblico per analizzare insieme il messaggio delle opere.
Per info: https://www.givepeaceascreen.org/