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Cultura e spettacoli | 16 marzo 2026, 09:47

Give Peace A Screen: il short film festival torna per la terza edizione

Venerdì 20 e sabato 21 marzo al Centro Studi Sereno Regis

Give Peace A Screen: il short film festival torna per la terza edizione

Il Give Peace A Screen, il festival internazionale dei cortometraggi dedicati alla pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, sta per andare in scena al Centro Studi Sereno Regis con la terza edizione: venti anteprime nazionali, sessantacinque corti da cinquantasei paesi diversi.

Diciotto proiezioni tematiche tra venerdì 20 e domenica 22 marzo 2026, ognuna accompagnata da un/una giornalista, un/un’espertƏ, un/un’attivista, che dialogherà con il pubblico per analizzare insieme il messaggio delle opere.

Per info: https://www.givepeaceascreen.org/ 

comunicato stampa

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