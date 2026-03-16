Trans* day of visibility: in calendario mostre, laboratori, spettacoli e presentazioni

In occasione della Giornata internazionale della visibilità trans* (TDoV – Transgender Day of Visibility), il Coordinamento Torino Pride organizza un ricco calendario di eventi dedicati alle identità trans*, non binarie e gender variant, insieme a molte realtà del territorio torinese.

Dal 24 al 29 marzo, mostre, laboratori, spettacoli, presentazioni e momenti di approfondimento offriranno occasioni preziose per dare un significato ancora più politico alla visibilità: una visibilità che è, allo stesso tempo, riappropriazione degli spazi pubblici e riconoscimento di diritti e dignità.

«In questo contesto storico e politico, nazionale e internazionale, abbiamo pensato di organizzare non una giornata per il TDoV, ma una serie di iniziative che possano toccare il tessuto della città in più punti e in più momenti — spiega Chiara Tarantello, co-coordinatrice del Torino Pride — Le persone trans* devono essere viste e ascoltate: non possiamo permettere che la maggioranza le metta a tacere. Non sotto il nostro sguardo. In particolare sono molto felice che l'iniziativa della mostra itinerante sia stata accolta così bene dagli spazi che la ospiteranno. Spero che possa crescere e che sempre più persone vogliano partecipare, sia come artistə che come visitatorə.» conclude Tarantello.

«La parola chiave è stata "fare rete", per questo TDoV. Collaborare, mettersi in gioco, fare e abbracciare proposte — dichiara Margherita Anna Jannon, co-coordinatrice e segretaria del Torino Pride — Così Urban Lab, Nicolò Canova, Simonetta Musitano, Nora Book & Coffee, L'Intreccio viola, relatorə, persone della comunità che si raccontano a voce o con l'arte, il Qoro si alterneranno per dare vita a una settimana di eventi che, speriamo, daranno senso e approfondimento al termine “visibilità” e alle sue tante sfaccettature. È stato un evento voluto e curato dal Torino Pride ma cresciuto con il contributo di tuttə» conclude Jannon.

Per info e programma completo: https://www.torinopride.it/tdov-2026/