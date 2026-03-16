Mercoledì la classica di ciclismo Milano-Torino: ecco come cambia la viabilità

La corsa ciclistica più antica del mondo, la Milano-Torino, torna con una nuova edizione mercoledì 18 marzo. Torino ospiterà l’arrivo alla Basilica di Superga, dopo una doppia salita al Colle.

I corridori faranno ingresso sul territorio comunale provenendo da San Mauro e il passaggio della corsa comporterà una serie di modifiche viabili, con chiusura alla circolazione veicolare di alcune strade fino al termine della manifestazione.

Strada Superga, ambo le direzioni di marcia, e Strada al Traforo di Pino, in direzione Torino da Pino Torinese, saranno chiuse al transito dei veicoli dalle 12.00 circa, mentre il resto del percorso cittadino dalle ore 13.45. Corso Casale sarà interdetto al transito tra il confine con San Mauro e piazza Pasini, mentre i veicoli diretti a Chieri potranno percorrere viale Agudio, via Solaroli di Briona (nella sola direzione Traforo di Pino da entrambe le carreggiate di viale Agudio).

Le riaperture al transito veicolare avverranno a cessate esigenze, inizialmente sull’asse di corso Casale, con previsione oraria verso le ore 16.30, mentre per Strada Superga occorrerà attendere il termine della manifestazione.

Saranno inoltre deviate o limitate le linee del trasporto pubblico di Gtt; per maggiori informazioni sul sito del Gruppo Trasporti Torinese all’indirizzo https://gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/12550-gara-ciclistica-milano-torino-variazioni-linee-mercoledi-18-marzo

Percorso della gara

Dopo l’ingresso in città, i ciclisti gareggeranno su un circuito che prevede una doppia ascesa al Colle, con passaggio lungo corso Casale (primo transito dal confine con San Mauro Torinese), piazzale Coriolano, corso Casale, strada comunale di Superga, via Superga (scollinamento nel comune di Baldissero Torinese), strada Bellavista (Baldissero Torinese), strada Bellavista (Rivodora), via Torino (Rivodora), via Rivodora (Castiglione Torinese), via Rivodora (San Mauro Torinese), via Casale (sp 590-San Mauro Torinese), via Martiri della Libertà (sp 590-San Mauro Torinese), via Torino (sp 590-San Mauro Torinese), corso Casale (secondo transito dal confine con San Mauro Torinese), piazzale Coriolano, corso Casale, strada comunale di Superga, via alla Basilica, piazzale della Basilica di Superga (Arrivo).

Divieti di sosta

Oltre alla chiusura al transito, il 18 marzo lungo l’intero percorso e su tutte le aree occupate dalla manifestazione sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Dal pomeriggio di lunedì 16 marzo inizierà l’allestimento dell’arrivo sul piazzale di Superga, pertanto l’area dovrà essere libera e sarà chiusa sino a cessate esigenze di mercoledì 18 marzo.