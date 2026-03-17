Formazione continua, a Collegno oltre 1500 iscritti per il corso dedicato agli insegnanti della fascia 0-6

Il Comune di Collegno, insieme ai Comuni di Buttigliera, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Villarbasse e Rosta e con il supporto del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino, ha avviato un percorso condiviso di formazione continua dedicato a educatrici, educatori e insegnanti della fascia 0-6. L’iniziativa nasce all’interno del Coordinamento Pedagogico Territoriale, lo strumento che con un sostegno regionale e statale permette ai Comuni di lavorare in rete per garantire qualità, continuità e coerenza educativa nei servizi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia, armonizzando le pratiche pedagogiche e sostenendo la crescita professionale di chi opera quotidianamente nei servizi.

Il primo appuntamento si è svolto sabato 14 marzo presso l’Aula Magna della sede collegnese dell’Università di Torino – Scienze della Formazione Primaria, con oltre 150 partecipanti tra docenti, educatori, coordinatori pedagogici e rappresentanti istituzionali. Dopo i saluti del Sindaco Matteo Cavallone e dell’Assessora alle Politiche Educative Clara Bertolo, la mattinata è entrata nel vivo con la presentazione del percorso formativo “Accogliere in continuità”, guidata dalle formatrici Laura Gallina e Maria Antonietta Nunnari, accompagnate dalle testimonianze delle partecipanti.

Successivamente, l’introduzione al tema annuale “Dentro la pedagogia della quotidianità: contesti, tempi, relazioni, apprendimenti nella progettualità 0-6” ha visto il contributo di tre voci autorevoli del panorama pedagogico: Donatella Savio dell’Università di Pavia, Paola Zonca dell’Università di Torino e Serena Santagati, coordinatrice pedagogica territoriale. La moderazione della prima parte è stata affidata a Katiuscia Contu del Comune di Rivoli.

La mattinata è proseguita con una discussione plenaria e con l’intervento di Marida Cardillo della Regione Piemonte, dedicato al ruolo del sistema integrato 0-6 all’interno dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali. A seguire, una tavola rotonda sugli aspetti organizzativi e sul funzionamento del CPT ha coinvolto assessori all’istruzione, dirigenti scolastici e coordinatori pedagogici dei Comuni aderenti, sotto la moderazione di Roberto Montà del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino.

“La scuola è il più importante investimento che una Città possa fare” – ha dichiarato il Sindaco Matteo Cavallone. “Le infrastrutture sono fondamentali, certo, ma è l’educazione il tassello che regge tutto il resto. Per questo continuiamo a investire in percorsi che rafforzino la qualità dei servizi e la crescita professionale di chi ogni giorno accompagna bambine e bambini nei loro primi anni di vita.”

Continua l’Assessora alle Politiche Educative, Clara Bertolo: “Costruire insieme agli altri Comuni un Coordinamento Pedagogico Territoriale forte significa garantire un sistema educativo più coeso, competente e capace di rispondere ai bisogni reali delle famiglie. La partecipazione così numerosa dimostra quanto il nostro territorio creda nella formazione e nella cura educativa.”

Il Comune di Collegno ribadisce così il proprio impegno nel promuovere politiche educative innovative, inclusive e partecipate, mettendo al centro la qualità dei servizi e il benessere delle bambine e dei bambini.