Ancora un dramma nel carcere di Torino, un detenuto di 62 anni si è tolto la vita impiccandosi

Un nuovo caso di suicidio, all'interno delle carceri italiane. E' successo ieri sera, presso la casa circondariale di Torino. A darne notizia è l'Osapp, il sindacato di polizia penitenziaria che sottolinea come "proprio Ieri, nel ricevere al Quirinale una delegazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in occasione del 209° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattatella ha indicato quale grave e irrisolto problema delle carceri italiane il fenomeno dei suicidi, definendolo una vera e propria sconfitta per lo Stato".

Il dramma si è consumato intorno alle 18,30, al piano terra del blocco E del carcere. La vittima è un detenuto italiano, di 62 anni, che si è impiccato.

"Da tempo – dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’OSAPP – denunciamo la crescente gravità delle criticità del sistema di cui il carcere di Torino è, nella maniera più negativa, una delle punte di diamante. Ci auguriamo che, anche in questa occasione, le responsabilità relative alla gestione e alla vigilanza del detenuto non ricadano sul personale bensì sulle gravi disattenzioni di un apparato in cui la già provata e numericanente insufficiente Polizia Penitenziaria rappresenta solo l'ultimo e più debole anello della catena di comando e che, quindi, investono i livelli superiori dell'Amministrazione penitenziaria".

"La terribile notizia del suicidio di una persona detenuta di 62 anni nel carcere di Torino ci addolora ma, purtroppo, non ci stupisce. Nei sette sopralluoghi che abbiamo fatto da inizio 2026 nelle strutture di detenzione del Piemonte abbiamo trovato una situazione allo stremo: sovraffollamento, strutture fatiscenti e inadeguate, tensione tra i detenuti, carenza di personale, e in particolare di educatori, misure disciplinari utilizzate a fini meramente punitivi decise dal DAP di Roma che rendono ancora più disperata la situazione", sottolineano le consigliere regionali di AVS Alica Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro. "Non fa eccezione il CPR di Torino, dove gli atti anticonservativi sono all'ordine del giorno e di fatto si sta accettando il rischio che le persone trattenute possano farsi male, anche molto seriamente. Anche le rappresentanze sindacali della polizia penitenziaria denunciano da tempo una situazione “sempre più critica”, segno evidente di un sistema sotto pressione strutturale".

"Per questo abbiamo chiesto formalmente che venga convocato un Consiglio Regionale aperto sulla situazione delle carceri piemontesi. Non ci si può girare dall'altra parte, la sofferenza e i ripetuti suicidi nel sistema penitenziario sono una responsabilità di chi governa", concludono le tre esponenti della sinistra.