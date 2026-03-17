Austostima e vergogna: Ama di Pinerolo ne parla con tutti

Sai davvero quanto vali? Conosci il volto nascosto delle emozioni? L’associazione Ama (Auto mutuo aiuto) di Pinerolo propone due incontri pubblici con il patrocinio del Comune, portando all’esterno della propria sede di corso Lequio i temi affrontati nei gruppi. “Gli appuntamenti verteranno sull’autostima e sulla vergogna, argomenti emersi durante gli incontri dei singoli gruppi Ama. Attraverso queste iniziative condividiamo con tutti i cittadini il lavoro svolto durante l’anno” introduce Beatrice Bermond, presidente dell’associazione.

Il primo appuntamento dal titolo ‘Quanto valgo? Scoprire e nutrire la propria autostima’ si svolgerà al Salone dei Cavalieri (viale Giolitti 7) domane, mercoledì 18 marzo, alle 20,30. ‘Vergogna: il volto nascosto delle emozioni’ è il titolo del secondo incontro in programma mercoledì 15 aprile alle 20,30 al Circolo sociale (via del Duomo 1).

Entrambi gli eventi saranno curati dalle psicologhe Maurizia Natale e Patrizia Lisa del Centro di Psicologia Contatto di Pinerolo. “Maurizia è stata facilitatrice di uno dei nostri gruppi mentre Patrizia si è occupata da noi di autodifesa dal punto di vista psicologico – spiega Bermond –. Entrambe conoscono l’approccio Ama: aiutare le persone a reagire in modo attivo e consapevole ai colpi inferti dalla vita”.