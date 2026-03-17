“Mille colori contro il razzismo”. La Città metropolitana di Torino celebra la XXII Settimana d'azione contro le discriminazioni

In occasione della XXII Settimana d’azione contro il razzismo (14 - 22 marzo 2026), promossa dall'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, la Città metropolitana di Torino presente il progetto “Mille colori contro il razzismo”.

L’iniziativa, promossa dalla Città metropolitana di Torino e realizzata dall’Associazione Giosef Torino ha coinvolto direttamente studenti e studentesse di alcune agenzie formative del territorio che collaborano quotidianamente con l'Ente attraverso la loro attività di Punto Informativo contro le discriminazioni. Partendo da un confronto sulla presenza di stereotipi, pregiudizi e dinamiche discriminatorie nella società contemporanea sono emerse idee, messaggi e visioni condivise sul tema della convivenza e del contrasto alle discriminazioni che hanno rappresentato la base per la progettazione e la realizzazione collettiva di cinque murales, uno per ogni realtà coinvolta. Le opere rappresenteranno un segno tangibile dell’impegno della comunità scolastica contro il razzismo e assumeranno una funzione educativa permanente, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza, responsabilità e consapevolezza sociale.

L'appuntamento con l'evento conclusivo del progetto è fissato per giovedì 19 marzo, dalle 10 alle 12,30, nell’Auditorium della sede istituzionale di Corso Inghilterra 7 a Torino. Sarà presente in veste di moderatore John Modupe. Il podcaster e stand-up comedian condurrà il confronto sulle strategie per il contrasto ai pregiudizi, e presenterà i murales realizzati attraverso il progetto.

L'evento si aprirà con i saluti istituzionali di Rossana Schillaci, consigliera delegata alle Politiche sociali e di parità della Città metropolitana di Torino e Jacopo Rosatelli, Assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino.

A seguire, verranno presentati i progetti e le reti attive sul territorio a partire dal Nodo metropolitano contro le discriminazioni di Torino a cura di Antonella Ferrero, responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità e Contrasto alle Discriminazioni. Seguiranno la presentazione del Progetto “Mille colori contro il razzismo” a cura delle associazioni Giosef Torino e Lost Generation; il Coordinamento Torino Antirazzista e Plurale con l’intervento dell'Ufficio Diritti della Città di Torino e il Progetto "Noi - Storie di quotidiana antidiscriminazione a Torino" a cura di Balon Mundial.

“L'evento – dichiara la consigliera metropolitana Rossana Schillaci - rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di sensibilizzazione portato avanti dal Nodo metropolitano di Torino, parte della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte. Attraverso il racconto di storie quotidiane e la presentazione di progetti associativi, la Città metropolitana intende riaffermare il proprio ruolo di coordinamento sociale, valorizzando il dialogo tra le istituzioni e il Terzo Settore per la tutela dei diritti fondamentali di ogni persona”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.