Dall'Iraq all'Ucraina, Andreja Restek racconta a Nichelino gli orrori delle guerre

Una serata trascorsa a raccontare gli errori e gli orrori dei tanti conflitti cui ha assistito, in una lunga carriera come fotoreporter e giornalista in prima linea, emozionando i presenti in Sala Mattei, nel palazzo comunale di Nichelino. Nella serata di sabato 14 marzo Andreja Restek ha presentato il suo libro "La solitudine delle verità. In viaggio tra le ombre delle guerre".

Da 20 anni là dove si combatte nel mondo

L’associazione Amici del Cammello ha organizzato un incontro che è stato un lungo e intenso viaggio attraverso i reportage di Restek dai territori segnati dai conflitti, accompagnato dalla proiezione delle immagini più significative del suo lavoro. Da oltre vent’anni Andreja opera come giornalista nelle aree più fragili del mondo e in quelle martoriate dalla guerra: Siria, Ucraina, Libano, Iraq, ma anche i Balcani e l'Africa. Fotoreporter pluripremiata, ha esposto le sue opere in numerose mostre internazionali, affermandosi come una delle voci più autorevoli del giornalismo indipendente nei teatri delle crisi internazionali.

In prima fila per la difesa dei diritti umani

Da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, Restek nel 2013 ha fondato la onlus "L’ambulanza dal cuore forte Adcf", di cui è presidente, una organizzazione che porta aiuti umanitari nelle aree colpite da guerre e calamità naturali. In Siria, “avere un cuore forte” significa essere coraggiosi: una definizione che rispecchia pienamente il suo impegno umano e professionale. Tra ricordi e racconti, emozioni e paure, ha rivissuto con i presenti tanti momenti difficili vissuti in ogni angolo del pianeta.