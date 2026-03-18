Lidia Poët, la terza e ultima stagione girata a Torino in onda dal 15 aprile

“Se continuiamo a combattere, prima o poi qualcosa cambierà”. L’avvocata torinese Lidia Poët sta per tornare con il capitolo conclusivo: i sei episodi della terza e ultima stagione de “La Legge di Lidia Poët” saranno disponibili solo su Netflix dal 15 aprile.

Le riprese si sono svolte a luglio in varie location della città tra cui la Corte d'Appello e il piazzale davanti al Palavela.

Nel cast ritroviamo Matilda De Angelis nei panni dell’iconica protagonista della serie prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini.

Al suo fianco nel cast tornano Eduardo Scarpetta nel ruolo del giornalista Jacopo Barberis, Pier Luigi Pasino in quello di Enrico Poët, Sara Lazzaro in quello della moglie di Enrico e Gianmarco Saurino nel ruolo di Pierluigi Fourneau. Alla stagione finale si uniscono Liliana Bottone e Ninni Bruschetta, rispettivamente nei ruoli di Grazia Fontana e del Procuratore del Re Cantamessa.

La regia è di nuovo affidata a Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, a cui si aggiunge Jacopo Bonvicini.

La terza stagione de “La Legge di Lidia Poët” è scritta da Guido Iuculano e Davide Orsini.