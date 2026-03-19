Banca Alpi Marittime, la filiale di Carrù si rinnova: inaugurati i nuovi locali dopo il restyling

È stata inaugurata ieri la filiale di Carrù, completamente rinnovata dopo un profondo intervento di restyling. Numerosi soci e clienti hanno partecipato all’inaugurazione, condividendo l’apertura ufficiale dei nuovi locali insieme ai rappresentanti dell’istituto.

Miglior accessibilità

I lavori, protrattisi per alcuni mesi, hanno trasformato in modo significativo l’accessibilità, aumentato lo spazio a disposizione e consentito di localizzare al piano terreno anche gli uffici dedicati al credito, che prima si trovavano al primo piano, con miglior facilità di accesso alla clientela.

A valorizzare ulteriormente il rinnovamento degli spazi contribuisce anche un elemento artistico e identitario: all’interno della filiale è stato installato un pannello in bassorilievo che raffigura le quattro città dei soci fondatori, insieme ai mestieri tradizionalmente legati al mondo delle casse rurali, a testimonianza delle radici e della storia della nostra comunità.

Inoltre, in questo percorso di valorizzazione dell’identità si inserisce anche l’introduzione del nuovo logo, in linea con il recente percorso di rebranding, che rafforza la riconoscibilità, il senso di appartenenza al mondo delle BCC e l’inserimento nella nostra insegna del nome di Carrù a significare un profondo attaccamento al nostro paese di origine e della nostra sede.

Il restyling vuole anche essere un segno di attenzione ad una filiale storica che è centrale nella vita della BCC Alpi Marittime e che continuerà nel tempo adattandosi alle mutevoli necessità dei clienti che con il passare degli anni vanno cambiando.

Tra gli interventi realizzati vi è anche la rimozione della bussola d’ingresso, scelta che ha permesso di ampliare e rendere più fruibili gli spazi interni, avere delle porte automatizzate che migliorano la facilità di accesso e ampilano gli spazi all’interno della filiale.

Nuovi arredi

Il rinnovamento è stato completato con l’inserimento di nuovi arredi e con il recupero e la valorizzazione di alcuni mobili provenienti dal Castello, integrati nel nuovo allestimento per coniugare funzionalità, eleganza e continuità con la storia del territorio. L’intervento è stato possibile grazie a un importante lavoro di squadra che ha coinvolto diverse strutture dell’organizzazione e numerosi professionisti impegnati nelle varie fasi del progetto, permettendo di realizzare ambienti funzionali, accoglienti e in linea con i più recenti standard di servizio e sostenibilità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai clienti e alla comunità locale per la comprensione e la pazienza dimostrate durante i mesi di cantiere, nonché a tutti i colleghi che, con la loro collaborazione quotidiana, hanno contribuito a garantire la continuità del servizio.

La rinnovata filiale è ora pronta ad accogliere soci e clienti in un ambiente moderno, accessibile e confortevole, rafforzando ulteriormente il legame con il territorio e confermando l’impegno a offrire servizi e consulenze sempre più qualificati.