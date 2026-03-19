Compral Soc. Coop. Agr. protagonista alle Giornate Zootecniche Fossanesi del 21-22 marzo

Grazie alla cooperativa Compral, durante le Giornate Zootecniche Fossanesi si potrà gustare la qualità superiore della carne di Fassone di razza Piemontese certificata della Filiera Compral.

“La Compral – afferma il Presidente Roberto Chialva – sarà parte attiva di questa due giorni, importante momento di valorizzazione della zootecnia da carne e da latte del nostro territorio. Durante le giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo i nostri allevatori porteranno in mostra l’eccellenza del loro lavoro quotidiano esponendo i loro capi bovini che permetteranno a tutti i visitatori di apprezzare quanta professionalità ci sia nei propri allevamenti che quotidianamente puntano a produrre qualità nel massimo rispetto del benessere animale e della sostenibilità ambientale.

“Insieme ai nostri allevatori – dichiara il direttore Marcello Pellegrino – Compral sarà impegnata nell’intento di far apprezzare e degustare a tutti i visitatori della rassegna la superiorità unica della carne di Fassone di razza Piemontese della filiera Compral. Infatti la nostra cooperativa è una delle realtà più importanti a livello nazionale per la trasformazione e collocazione sul mercato di carne bovina certificata di razza Piemontese seguendo il sistema di certificazione SQNZ – Sistema di Qualità Nazionale zootecnia – che garantisce ai consumatori la massima qualità e sicurezza alimentare. Quotidianamente Compral all’interno del proprio laboratorio di trasformazione delle carni sito a Cuneo lavora esclusivamente carni certificate di razza Piemontese allo scopo di portare sulle tavole dei consumatori una carne unica. Aggregare l’offerta degli allevatori associati per collocare sul mercato la carne dalla nostra filiera corta, controllata e garantita. Una carne che deriva da allevamenti non intensivi attenti al benessere degli animali durante le fasi di allevamento caratterizzati dal ricorso al pascolo e capaci di essere strettamente legati al territorio valorizzandone le peculiarità che sono quelle di una magrezza unica, un bassissimo tenore di materia grassa e una ricca presenza di proteine nobili naturali. Tutte caratteristiche che garantiscono al massimo il consumatore che la sceglie in quanto consapevole di trovare un prodotto d’eccellenza. Cercandola ed acquistandola nei migliori punti vendita italiani determina la volontà di sostenere questa tipologia di allevamento caratterizzato da un elevato livello di sostenibilità.”

Dunque due saranno le possibilità. La prima darà l’opportunità di gustarla durante due momenti di grande richiamo come la cena di sabato 21 e il pranzo di domenica 22 gestiti dal Picchio Rosso che utilizzerà la carne della filiera Compral. La seconda grazie alla presenza in fiera del food truck Compral, un camioncino attrezzato per la cottura e la distribuzione del cibo. Si potrà gustare la carne di razza Piemontese in versione street food, ovvero come cibo di strada. Compral proporrà il suo Hamburger Gourmet di Fassone di razza Piemontese ed il suo Pulled Beef preparato con il taglio di reale (chuck) sempre di Fassone cotto a bassa temperatura (110-150°C) per molte ore, fino a diventare così tenera da sfilacciarsi con due forchette, un panino che richiama il celebre lampredotto della tradizione fiorentina.

Tutte ottime occasioni per far apprezzare ai visitatori le peculiarità uniche della carne bovina di razza Piemontese.