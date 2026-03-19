Al via il ‘Carnival di Cavour’ con l’esposizione di carri allegorici

Giochi e gonfiabili, carri e musica per il ‘Carnival di Cavour’, ideato quest’anno dalla Pro loco Giovani del paese, in collaborazione con l’assessorato ai giovani del Comune, con l’obiettivo di coinvolgere tutti, bambini, famiglie e giovani.

“L’Amministrazione comunale aveva lanciato l’idea anni fa, ma poi l’iniziativa non era andata in porto. Quest’anno noi ragazzi abbiamo voluto provare a proporlo e ci siamo impegnati per organizzarlo”, spiega Nicolò Bruno del gruppo Giovani della Pro loco di Cavour.

Nell’area fieristica Nanni Vignolo, l’area expo di TuttoMele, domani, venerdì 20 marzo, alle 18,30 prenderà il via la festa di Carnevale, rinviata per maltempo sabato 14 marzo. Gli Amici del Pellice, Le Teste Mate, I Mat di Pinerolo, I Desbela di Scalenghe e Patela Vache Aps esporranno i loro carri allegorici. L’area si animerà con dj set a rotazione per tutta la sera, accompagnato da servizio bar e street food.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a procavour@cavour.info o telefonare al 012168194. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a venerdì 20 marzo.