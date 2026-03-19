Al via i gruppi di lettura per over 60 organizzati da ACLI Torino e BookPostino

Dal 25 marzo partono i gruppi di lettura rivolti principalmente alle persone over 60 organizzati dalla ACLI Torino e dall’associazione di promozione sociale BookPostino con il supporto delle Biblioteche Civiche Torinesi e la Residenza Anziani di via Valgioie 39.

Da fine marzo a fine novembre, una volta al mese, quattro gruppi di persone si incontreranno per parlare di libri, confrontarsi e condividere il piacere di un buon libro.

I gruppi si rivolgeranno principalmente agli over 60, ma sono aperti anche a un pubblico più giovane nello spirito di condivisione di pensiero e idee anche tra generazioni diverse.

Quattro le circoscrizioni interessate: la Circoscrizione 1 (Biblioteca Civica Bianca Guidetti Serra), la Circoscrizione 2 (Punto di Servizio Bibliotecario di via Negarville 30/8), la Circoscrizione 4 (Residenza Anziani di via Valgioie 39) e la Circoscrizione 6 (Biblioteca Primo Levi).

A guidare i gruppi saranno la consulente editoriale Dora Mercurio, Federico Ingemi bibliotecario torinese e Sante Altizio, presidente dell’APS BookPostino.

«Volevamo creare nuove occasioni di incontro e confronto attorno alla lettura e al libro. I quattro gruppi che partiranno nelle prossime settimane in giro per la città hanno proprio questo obiettivo: scoprire cosa ci regalano in libri quando ci immergiamo nelle storie che ci offrono. Dobbiamo un grazie particolare alle Biblioteche Civiche Torinesi che sono un vero e proprio presidio culturale e aggregativo preziosissimo per la città. Questo progetto si rivolge prima di tutto alle persone che hanno superato i 60 anni, ma non esistono preclusioni. L’unico requisito richiesto è il desiderio di condividere il piacere di aver letto un libro» dichiara Sante Altizio, presidente del BookPostino APS.

I libri previsti dal programma daranno spazio, così come nello spirito dell’associazione, alle voci torinesi, autori d’origine e d’adozione, o che hanno raccontato la città della Mole: da Susanna Agnelli (“Vestivamo alla marinara “), a Paola Mastrocola (“La gallina volante “), Giuseppe Culicchia (“Tutti giù per terra “), Stefania Bertola (“Via delle Magnolie 11“) e Italo Calvino (“La giornata di uno scrutatore “). I titoli scelti sono tutti disponibili anche nelle biblioteche torinesi.

A completare il programma due ospiti: Olivia Buttafarro, attrice e narratrice e Alessio Cuffaro, docente di romanzo e editore, che faranno viaggiare all’interno del mondo dei libri e delle parole.

L’iniziativa è completamente gratuita, è possibile iscriversi tramite mail indirizzate alle biblioteche coinvolte oppure a info@bookpostino.it.