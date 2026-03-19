Il Piemonte torna protagonista dello sport inclusivo: il 28 e 29 marzo i Giochi Regionali di Bocce a Torino

Il Piemonte torna protagonista dello sport inclusivo con i Giochi Regionali di Bocce 2026 e i Giochi Regionali di Nuoto e Atletica 2026 di Special Olympics Italia Team Piemonte. I Giochi Regionali di Bocce si svolgeranno il 28 e 29 marzo a Torino, presso la Bocciofila Borgo Rossini e il Bocciodromo Colletta, con la partecipazione di circa 120 atleti e 250 presenze complessive tra tecnici, volontari e accompagnatori.

I Giochi Regionali di Nuoto e Atletica si terranno l’11 e 12 aprile tra Verbania e Omegna: l’atletica presso la Pista Atletica di Verbania e il nuoto al Centro Sportivo di Bagnella. L’evento coinvolgerà circa 250 atleti e oltre 400 partecipanti complessivi. Due appuntamenti fondamentali non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale: attraverso lo sport, Special Olympics promuove inclusione, rispetto e valorizzazione delle capacità di ogni persona. I Giochi Regionali rappresentano inoltre una tappa decisiva: la partecipazione permetterà agli atleti di partecipare anche ai Giochi Nazionali Estivi di Lignano Sabbiadoro, in programma dal 19 al 24 maggio 2026.

Il ritorno di questi eventi sul territorio piemontese si inserisce in un percorso importante, sulla scia del successo dei World Winter Games 2025 di Torino a marzo del 2025 ospitati per la prima volta in Italia, preceduto dalla Final Leg Torch Run, il viaggio della torcia olimpica, partita da Atene e arrivata sul territorio piemontese nelle settimane precedenti che ha dato lustro all’Italia e alla Regione Piemonte in tutto il mondo. “L’organizzazione dei Giochi Regionali in Piemonte conferma la forza e la continuità del nostro movimento sul territorio. Dopo l’esperienza straordinaria dei World Winter Games, continuiamo a costruire opportunità concrete per i nostri atleti, mettendo al centro inclusione, crescita e comunità”, dichiara il Direttore Regionale Charlie Cremonte.

"Siamo estremamente liete, affermano Maria Rosa Porta, Presidente della CRPO Patrizia Alessi e Paola Berzano, Vicepresidenti, di esprimere il pieno supporto della CRPO agli Special Olympics, un'iniziativa che rappresenta un eccellente esempio di inclusione e di valorizzazione delle risorse personali di ciascun individuo. Gli eventi organizzati nell'ambito degli Special Olympics svolgono un ruolo cruciale nel sensibilizzare i cittadini riguardo all'importanza di costruire un mondo migliore e più accessibile per tutti. In questo contesto, ogni singola persona indipendentemente dalle proprie capacità o disabilità, merita di essere accettata e accolta con calore e rispetto. Lo sport inclusivo ha il potere di abbattere le barriere e superare ogni forma di pregiudizio, a patto che venga praticato nel modo giusto. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della solidarietà, dove il valore della partecipazione e dell'inclusione prevalga sull'agonismo. Solo così possiamo creare un ambiente in cui ogni atleta, indipendentemente dalle proprie sfide personali, possa sentirsi parte di una comunità unita e supportiva" Il Piemonte si conferma così un punto di riferimento per lo sviluppo dello sport inclusivo, grazie al lavoro condiviso di associazioni, volontari e istituzioni.