A fine marzo 2000 giovanissimi sciatori attesi a Sestriere per la 43ª edizione dell’Uovo d’Oro

Sestriere e le piste della Vialattea si preparano ad accogliere la 43ª edizione dell’Uovo d’Oro Lauretana, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo sulle piste del Monte Alpette . Si tratta di un classico appuntamento internazionale di fine stagione per le categorie dai Super Baby agli Allievi che, nell’edizione 2024, ha registrato il record assoluto di iscritti, con 2.039 atleti al cancelletto di partenza. Il 43° Uovo d’Oro Lauretana è una gara di Gigante inserita nel calendario nazionale FISI e aperta anche agli atleti stranieri, organizzata dallo Sporting Club Sestrieres con il supporto del Comune di Sestriere. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino, a riconoscimento della sua valenza tecnica e dell’importanza strategica per la promozione delle montagne olimpiche.

Sabato 28 marzo saranno in gara le categorie degli Allievi nati nel 2011 e 2010 e dei Ragazzi del 2013 e 2012, mentre domenica 29 marzo sarà la volta dei Cuccioli del 2015 e 2014, dei Baby del 2017 e 2016 e dei Super Baby del 2019 e 2018, con partenza dei primi concorrenti alle 9. Per l’assegnazione del Trofeo Uovo d’Oro Lauretana verranno sommati, secondo la tabella di punteggio della Coppa del Mondo, i punti ottenuti dal miglior classificato e dalla miglior classificata di ogni categoria per ciascuno Sci Club, ad esclusione della categoria Super Baby. Lo scorso anno a sollevare il trofeo e l’uovo gigante di cioccolato è stato lo Sci Club Sestriere.

L’Uovo d’Oro Lauretana è però molto più di una competizione sportiva: rappresenta da sempre un grande momento di festa e di incontro per atleti, famiglie e sci club. A tutti i partecipanti viene consegnato l’uovo di cioccolato, simbolo della manifestazione.