“Effetto Vintage”, in corso Marconi un sabato tra riuso e atmosfere di primavera

Un’intera giornata dedicata al riuso, allo stile e alla scoperta, nel cuore di uno degli angoli più suggestivi della città. Sabato 21 marzo l’area pedonale di corso Marconi ospiterà “Effetto Vintage”, iniziativa che celebra l’arrivo della primavera tra oggetti d’epoca, creatività e socialità.

L’evento, in programma dalle 9 alle 18.30, trasformerà il boulevard in un percorso a cielo aperto fatto di colori, materiali e storie da riscoprire. Tra viali alberati e architetture storiche, il pubblico potrà immergersi in un vero e proprio “viale del riuso”, dove oggetti, abiti e complementi d’arredo trovano una nuova vita.

Non solo shopping, ma anche un’esperienza culturale e sensoriale, che richiama il fascino di una Torino raccontata anche da Gianni Rodari, tra il Po, il Valentino e le colline sullo sfondo. Un contesto ideale per una passeggiata primaverile all’insegna della sostenibilità e della bellezza.

Un appuntamento pensato per appassionati, curiosi e famiglie, pronti a vivere un sabato diverso nel cuore di San Salvario.