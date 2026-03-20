Taglio del nastro al Michellonet di Villar Perosa: domani il derby con Bra segnerà il nuovo inizio

“Speriamo di riuscire a fare un ottimo risultato in casa per onorare il campo, la maglia, e l’impegno della società in questi anni”. Questo è l’augurio di Paolo Dell’Anno, presidente dell’Hp Valchisone, per il derby piemontese di domani, sabato 21 marzo, che vedrà la squadra affrontare l’Hc Bra. La partita, che prenderà il via alle 15, sarà l’occasione per inaugurare il nuovo manto del campo Michellonet che è tornato ad ospitare la serie A Elite maschile di hockey su prato.

“Per noi è una soddisfazione perché si interrompono così tre anni di tribolazione – afferma Dell’Anno –. Allenarsi e giocare a Torino comportava problemi ai giocatori e alla tifoseria. Inoltre gettava delle incognite sul futuro”. La squadra infatti è radicata sul territorio: “Giocare sul campo di Villar Perosa vuol anche dire fornire l’esempio che permette di coltivare il settore giovanile”.

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook a cura di Wild Emotions, permettendo anche a chi non sarà presente di seguire l’incontro. Al termine della gara ci sarà l’inaugurazione ufficiale del nuovo manto del campo e un momento conviviale.

“Il passo successivo sarà adeguare alle normative la Club House in modo che torni ad essere veramente la casa dello sport villarese” annuncia Dell’Anno.