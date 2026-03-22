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Cronaca | 22 marzo 2026, 11:56

Scoppia un incendio in un negozio, sei persone intossicate dal fumo

Sul posto il 118 e i vigili del fuoco, ancora da chiarire l'origine del rogo

Immagine d'archivio

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Paura nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 11, in via Saluzzo 14, a San Salvario, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un negozio (una ex portineria). Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo che si è rapidamente propagata ai piani superiori dello stabile, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato assistenza a sei persone rimaste lievemente intossicate. Due persone, trattate sul posto, hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Gli altri, valutati in codice verde, sono stati trasportati negli ospedali cittadini per accertamenti: una persona è stata accompagnata all’ospedale Mauriziano e tre alle Molinette.

Le condizioni dei feriti non destano preoccupazione. Resta da chiarire l’origine del rogo, mentre l’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di verifica e ripristino.

Redazione

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