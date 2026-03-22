Il 22 marzo si celebra il World Water Day, la Giornata mondiale dell’acqua. Istituita ufficialmente nel 1992 dalle Nazioni Unite durante la Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro, offre la possibilità dedicare un giorno all’anno a ricordare quanto l’acqua sia essenziale per la vita e quanto sia necessario proteggerla. Ogni anno governi, scuole e associazioni in tutto il mondo usano questa data per parlare di accesso all’acqua potabile, tutela delle risorse naturali e gestione sostenibile.

L’acqua è una presenza quotidiana nelle nostre vite. Apriamo il rubinetto, riempiamo una bottiglia, facciamo una doccia o prepariamo il caffè senza fermarci a riflettere sul fatto che in molte parti del mondo queste azioni non sono affatto scontate. La Giornata mondiale dell’acqua nasce proprio per ricordare che miliardi di persone nel mondo non hanno ancora accesso sicuro all’acqua potabile e molte comunità devono percorrere chilometri ogni giorno per procurarsela.

Ogni anno la giornata è accompagnata da un tema specifico che invita a riflettere su un aspetto diverso, come la gestione delle risorse idriche, la protezione dei fiumi, e l’impatto dei cambiamenti climatici.

Per festeggiare la Giornata mondiale dell’acqua, molte scuole propongono attività educative, laboratori e progetti per insegnare ai ragazzi come non sprecarla. In alcune città si organizzano passeggiate lungo fiumi e laghi, iniziative di pulizia delle rive o incontri dedicati alla sostenibilità ambientale. Anche a casa si può partecipare in modo semplice, magari iniziando con gesti quotidiani come usare l’acqua con più attenzione per evitarne lo spreco e scegliere prodotti che rispettino l’ambiente.

Una risorsa così naturale e apparentemente infinita, infatti, è in realtà fragile. Celebrarla significa riconoscere il suo valore e capire che, anche nelle piccole abitudini di tutti i giorni, ognuno può contribuire a proteggerla. Perché l’acqua è una delle basi su cui si regge la vita stessa.