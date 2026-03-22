Corso Cosenza, banchina nel degrado: “Intervento urgente”

Buche profonde, avvallamenti e ristagni d’acqua: è questa la situazione denunciata in corso Cosenza, nella Circoscrizione 2, dove la banchina centrale adibita a parcheggio versa - secondo quanto segnalato - in condizioni critiche.

A portare il caso all’attenzione dell’amministrazione comunale è il coordinatore alla Viabilità, Alessandro Nucera, che ha scritto all’assessore competente chiedendo un intervento urgente di ripristino e messa in sicurezza dell’area realizzata in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006.

I rischi per automobilisti e pedoni

Secondo la segnalazione, lo stato di ammaloramento del fondo stradale rappresenta un pericolo concreto per chi utilizza quotidianamente la banchina. Le irregolarità dell’asfalto, infatti, espongono i veicoli a possibili danni - dai cerchioni alle sospensioni fino agli pneumatici - soprattutto durante le manovre di parcheggio.

Non solo: la presenza di buche e dislivelli costituirebbe un rischio anche per i pedoni che attraversano o accedono all’area, aggravato ulteriormente in caso di pioggia, quando si formano ristagni d’acqua che rendono meno visibili le criticità del fondo.

“Serve un intervento urgente”

Uno stato di degrado di cui si parla da anni, tanto che in passato si era vociferato della volontà di intervenire con un restyling nel tratto tra via Gorizia e piazza Pitagora. Lo stesso assessore, Francesco Tresso, parlando di una "situazione compromessa" aveva spiegato come fosse "necessario studiare un progetto di rifacimento totale".