Nichelino promuove i commercianti protagonisti di "Vetrine di coraggio"

Commercianti promossi e lanciato un segnale importante contro la violenza di genere. Nei giorni scorsi Nichelino ha ospitato l’evento promosso dal Centro Italiano Femminile di Torino "Vetrine coraggio: l'impatto sociale del progetto e il coraggio dei commercianti al servizio di una comunità più sicura". Si tratta di un progetto promosso da Città di Nichelino, Centro Italiano Femminile Torino, Confesercenti Torino e Provincia e Ascom Confcommercio Moncalieri. L’incontro è stata l’occasione per raccontare l’impatto sociale dell’iniziativa e il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e realtà impegnate nel sostegno alle donne.

La partecipazione di una trentina di attività

Evidente la soddisfazione dell'assessore al Commercio Giorgia Ruggiero: "Un momento importante, di quelli che ti fanno sentire davvero parte di una comunità che può fare la differenza. Abbiamo condiviso il percorso delle Vetrine di coraggio: un progetto in cui abbiamo creduto fin da subito e che oggi sta già dando segnali concreti. Quasi 30 attività commerciali hanno aderito, e sono arrivate le prime segnalazioni - ha commentato - Questo ci dimostra che quando rendiamo visibile un aiuto, le persone trovano il coraggio di chiedere supporto. Sono particolarmente orgogliosa di vedere i nostri negozi diventare luoghi di attenzione e responsabilità. Non solo come assessore al commercio, ma come cittadina e come donna".

"Le persone sanno da che parte devono stare"

Il percorso portato avanti dal Comune di Nichelino ha visto anche il sostegno dell'assessore alle Pari opportunità Alessandro Azzolina. "Le Vetrine di coraggio non sono solo un simbolo. Sono una rete viva, visibile ogni giorno, fatta di persone che scelgono da che parte stare", ha concluso Ruggiero.