Rapinano una disabile in sedia a rotelle: in manette un 23enne, mentre si cerca il complice [VIDEO]

La hanno avvicinata e aggredita, rapinandola, senza alcuno scrupolo per la sua condizione visto che si tratta di una disabile su una sedia a rotelle. E' successo nei giorni scorsi - vicino al supermercato Conad di corso Romania - e a finire nei guai sono stati due giovani di origine nordafricana che, a bordo di monopattino, dopo aver avvicinato una 47enne torinese che si trovava in compagnia della figlia 19enne, l’avevano rapinato strappandole due catenine d’oro che portava al collo.





Un’aggressione brutale: uno dei due malviventi ha prima picchiato la ragazza che ha tentato di difendere la madre, quindi si è impossessato delle collane ed è fuggito con il complice sul monopattino.



Le indagini, effettuate grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini riprese da alcune telecamere della zona, hanno permesso ai carabinieri di individuare l’autore, un 23enne marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, e il suo complice, 29enne, anch’egli senza fissa dimora.



Sono scattate le manette ai polsi per il ventitreenne, individuato in piazza Repubblica di Torino con le accuse di “rapina aggravata in concorso” e “lesioni personali aggravate in concorso”. L’uomo è stato portato in carcere.