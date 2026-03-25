 / Cronaca

Cronaca | 25 marzo 2026, 08:48

Rapinano una disabile in sedia a rotelle: in manette un 23enne, mentre si cerca il complice [VIDEO]

I fatti si sono verificati in corso Romania: malmenata anche la figlia 19enne che ha cercato di difendere la madre. Quindi la fuga in monopattino

Arrestato il rapinatore che ha aggredito un disabile

Arrestato il rapinatore che ha aggredito un disabile

La hanno avvicinata e aggredita, rapinandola, senza alcuno scrupolo per la sua condizione visto che si tratta di una disabile su una sedia a rotelle. E' successo nei giorni scorsi - vicino al supermercato Conad di corso Romania -  e a finire nei guai sono stati due giovani di origine nordafricana che, a bordo di monopattino, dopo aver avvicinato una 47enne torinese che si trovava in compagnia della figlia 19enne, l’avevano rapinato strappandole due catenine d’oro che portava al collo. 



Un’aggressione brutale: uno dei due malviventi ha prima picchiato la ragazza che ha tentato di difendere la madre, quindi si è impossessato delle collane ed è fuggito con il complice sul monopattino.

Le indagini, effettuate grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini riprese da alcune telecamere della zona, hanno permesso ai carabinieri di individuare l’autore, un 23enne marocchino senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, e il suo complice, 29enne, anch’egli senza fissa dimora. 

Sono scattate le manette ai polsi per il ventitreenne, individuato in piazza Repubblica di Torino con le accuse di “rapina aggravata in concorso” e “lesioni personali aggravate in concorso”. L’uomo è stato portato in carcere. 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium