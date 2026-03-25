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Cronaca | 25 marzo 2026, 10:28

Spaccata con tombino in pizzeria, i commercianti: “Siamo alle solite”

Il colpo nella notte, i ladri hanno alzato la serranda e rotto il vetro

Spaccata con tombino in pizzeria, i commercianti: “Siamo alle solite”

Spaccata con tombino in pizzeria, i commercianti: “Siamo alle solite”

Ladri in azione nella notte nel quartiere Regio Parco, in via Bologna. Nel mirino è finita una pizzeria kebab: la banda entrata in azione ha alzato la serranda con un cric e poi ha spaccato il vetro con un tombino recuperato in zona (e lasciato poi lì a due passi). Una tecnica molto utilizzata dai delinquenti.

A mezzanotte, a locale chiuso

Il fatto è avvenuto dopo la mezzanotte, a locale chiuso. Un’ennesima denuncia sul fronte sicurezza arriva da Michelangelo Gulli, presidente dell’associazione commercianti “Una finestra sul Regio Parco”. 

Purtroppo dopo un periodo tranquillo - spiega Gulli - siamo di nuovo qui a fare i conti con le spaccate ai danni dei negozi”. 

ph.ver.

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