Alla Scuola Holden, Contrappunto: una giornata di eventi e porte aperte dedicata al racconto della musica

Narrare la musica e quel contrasto di luce e ombra in cui spesso risiede la creatività di narratori e cantautori. In occasione degli Open Day di sabato 28 marzo la Scuola Holden organizza Contrappunto, una giornata di eventi e porte aperte interamente dedicata al racconto della musica.

Si comincia dalle ore 10.00 presso il General Store con la proiezione del progetto audiovisivo Una lunghissima ombra realizzata in occasione della pubblicazione dell’ultimo disco dal cantautore torinese Andrea Lazslo de Simone, vincitore del Premio César 2024 per la migliore musica originale grazie alla colonna sonora del film Le Règne Animal.

A seguire, alle 11.30, si terrà l’incontro Il silenzio dietro la voce: un dialogo sull’importanza di assenza e di vuoto nel processo creativo, tra il cantautore Vasco Brondi, in uscita il 14 aprile in libreria con Una cosa spirituale (Einaudi), e la scrittrice Francesca Manfredi, autrice di Il periodo del silenzio (La Nave di Teseo).

Alessandro Baricco, Preside della Scuola Holden, condurrà successivamente il pubblico presente in sala verso una “transizione armonica” dal racconto della musica alla sua esperienza più diretta e immersiva, prendendo le mosse dalla sua recente opera Breve storia eretica della Musica Classica (Feltrinelli).

A concludere la mattinata di appuntamenti, la presentazione della terza stagione di Seven Springs – Il suono della Holden. Nata nel 2024, la rassegna in 7 appuntamenti di musica e racconto, sotto la direzione artistica di Gloria Campaner e Nicola Campogrande, invita grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale a sperimentare e a esibirsi per svelare e narrare la propria visione della Classica.

Al link sono disponibili il comunicato stampa e le foto di Vasco Brondi (credito Valentina Sommariva) e Francesca Manfredi (credito Federico Botta)