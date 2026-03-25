Torino capitale del tango: dal 2 al 6 aprile in scena i maestri, ma anche corsi gratis

Rimbalzi, incroci, giri di sacadas, pivot, gancio, enrosque senza dimenticare camminata ed abbraccio…Dal 2 al 6 aprile torna l’International Tango Torino Festival: un'occasione unica per imparare dai maestri più importanti del panorama internazionale e per ballare con i moltissimi tangueri internazionali, che hanno fatto di Torino tappa obbligata.

36 nazioni

Al momento sono 36 le nazioni presenti: ideatori e direttori artistici del Festival sono da sempre Marcela Guevara e Stefano Giudice, ballerini di fama mondiale che da 24 anni portano a Torino i più importanti maestri del mondo.

Corsi gratis di tango

Novità importante dell’edizione 2026 è l’impulso di divulgazione della Cultura Tanguera che asd Club Almagro vuole dare principalmente alle comunità cittadine, con corsi di avvicinamento gratuiti, offerti dai maestri dell’Associazione, per coloro che muoveranno i primi passi durante l’evento e nei giorni appena precedenti e successivi.

"C'è una grande prospettiva di crescita di questo evento, - ha osservato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - che ci porta verso la 25esima edizione: dietro il tango c'è un movimento non solo artistico, ma anche sociale. Stiamo attraversando momenti difficili a livello internazionale: bisogna reagire e farlo con manifestazioni collettive. Il tango ha questa forza e ce l'ha Torino".

Il programma

Il programma di ballo del ITTF 2026 si apre giovedì 2 aprile, subito dopo lo spettacolo in Conservatorio, con la Milonga di Apertura al Club Almagro che aprirà le sue porte a tutti i ballerini e agli appassionati che vorranno trascorrere il primo giorno del Festival danzando sulle note del dj argentino Diego Doigneau.

Per l’occasione ci sarà la prima esibizione di una delle coppie invitate all’evento, Los Totis – Christian y Morena Marquez, straordinari ballerini che in chiave moderna riportano in pista passi e musica della tradizione tanguera. Dress code proposto: Blue and White.

Venerdì 3 aprile il festival entra nel vivo della parte didattica con lezioni per tutti i livelli. A seguire grande serata all’asd Il Fortino, in strada del Fortino 20. L’interessante progetto di riqualificazione dello storico bocciodromo del Fortino ospiterà, in uno sfavillante e austero dress code “Spring – flowers”, la tradizionale Fiesta de Bienvenida: le appassionate esibizioni di Esteban Moreno y Claudia Codega, di Carlitos Espinoza e Agustina Piaggio e ancora di Julian Sanchez y Bruna Estellita, recenti campioni mondiali di Tango Escenario a Buenos Aires.

E di Paillettes, Glitters and Diamonds si vestirà il Gran Baile de Gala nella meravigliosa cornice della Centrale di Nuvola Lavazza: la serata prenderà vita alle ore 22 con lo storico Dj italiano SuperSabino e la grande orchestra Tipica Ensemble Hyperion che insieme animeranno una lunga notte con le esibizioni Facundo Piñero y Vanessa Villalba, Mariana Montes y Leandro Oliver e Claudio.

La 24° edizione dell’International Tango Torino Festival chiuderà lunedì 6 aprile con la Milonga Pomeridiana; Dj Carlitos Espinoza e la sua musica riscalderanno gli ambienti di casa, del Club Almagro, e come ormai da 24 anni sostituiranno il pic-nic di Pasquetta.