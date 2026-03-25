“Stop alla caccia ad Abbadia Alpina”, lo chiede la Lac

Hanno raccolto 300 firme per chiedere un’ordinanza sindacale per vietare la caccia ad Abbadia Alpina, nell’area tra via Grosso e via Priolo.

La Lac ha consegnato la petizione in Comune il 12 marzo: “La situazione ambientale di Abbadia ha una forte similitudine con quella della collina in località Costagrande, che in passato è stata oggetto di tutela mediante ordinanze di divieto di caccia per ben tre anni prima dell'istituzione finale di una Oasi di protezione. Per tale ragione confidiamo che il sindaco di Pinerolo accolga positivamente l’istanza dei cittadini, espressa con la petizione consegnata” è il commento dell’associazione pinerolese.

Il primo cittadino Luca Salvai, però, non scopre ancora le carte: “In questi giorni risponderò alla raccolta firme”. Secondo il regolamento comunale ha 60 giorni di tempo per farlo, dal deposito della raccolta firme.