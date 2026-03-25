Chiuso da mesi per un incendio doloso, entro il 15 aprile riapre il sottopasso di corso Spezia

Dopo oltre quattro mesi di chiusura, il prossimo 15 aprile riapre al passaggio delle auto e veicoli il sottopasso di corso Spezia. Il tunnel situato poco prima dell'ospedale Regina Margherita, che da corso Unità d'Italia porta verso la zona del Lingotto, è chiuso dallo scorso 8 gennaio a causa di un incendio doloso.

I danni

Le fiamme hanno danneggiato le uscite di sicurezza, oltre a causare danni ai locali dei trasformatori, agli impianti di illuminazione di servizio e di emergenza e numerosi elementi architettonici. Pesanti i disagi per i residenti, lavoratori ed utenti delle strutture sanitarie della zona -oltre che per le attività commerciali - da mesi impossibilitati ad usare l'infrastruttura.

Impianto anti-intrusione

"Al momento - ha spiegato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao - sono in corso gli interventi di ripristino: è stato installato anche un'impianto di anti-intrusione all'uscita di sicurezza" per evitare nuovi accessi non autorizzati.

Gli operai del Comune sono dunque al lavoro per concludere i lavori nel tunnel di corso Spezia entro il prossimo 15 aprile. "Speriamo - ha commentato Firrao - che i tempi siano rispettati, perché è un’arteria fondamentale per la viabilità del quadrante sud".