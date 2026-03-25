La Strada Provinciale 197 del Colle del Lys riaperta a Sabbionera

È terminata in anticipo sui tempi previsti l’interruzione del transito sulla Strada Provinciale 197 del Colle del Lys in località Sabbionera , che era stata decisa per consentire il completamento dei lavori urgenti programmati per questa settimana, allo scopo di ripristinare la carreggiata nella sua sezione originaria per un tratto di circa 150 metri e ridurre il tratto della SP 197 ancora transitabile a senso unico alternato.

Il tratto di strada interessato dai lavori è quello investito da un movimento franoso durante l’alluvione dell’aprile 2025, per il quale la Città metropolitana di Torino aveva attivato nell'immediato una serie di interventi con procedura di somma urgenza per un importo complessivo di circa 500.000 Euro, consentendo di ripristinare la transitabilità senso unico alternato regolato da un semaforo 24 ore su 24 a partire dal 17 maggio 2025.

Vista l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempi celeri, si è potuto riaprire in anticipo il tratto di della SP 197 interessato dal cantiere, a seguito anche del ripristino definitivo del piano viabile. L’accorciamento del tratto ancora interessato dal senso unico alternato consente la riduzione dei tempi di attesa ai semafori collocati a monte e a valle.

Il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici, sottolinea che “ormai da un anno stiamo lavorando per risolvere la criticità viaria a Sabbionera. Nelle prossime settimane la Città metropolitana darà avvio al cantiere nel tratto immediatamente a monte, in corrispondenza di via Borgata Tetti, nell'ambito di un progetto finanziato con i canoni idrici per un importo di 750.000 euro. L'obiettivo di quest'ultimo intervento è il ripristino completo del transito a doppio senso di marcia. Abbiamo anche quantificato in 3 milioni di euro il costo di un progetto più complessivo per la messa in sicurezza del versante a valle della Provinciale 197. Avvieremo un’interlocuzione con la Regione Piemonte per il reperimento delle risorse necessarie”.