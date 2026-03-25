Madonna del Pilone, dossi e passaggi pedonali finiscono sotto accusa [FOTO]

Nella zona residenziale Lomellina, e in particolare in via Cavalcanti, tornano al centro dell’attenzione le condizioni dei dossi e degli attraversamenti pedonali realizzati in cubetti di porfido.

Cosa non funziona

A sollevare il caso sono stati i consiglieri della Lega, Daniele Moiso e Daniela Rodia, attraverso un’interpellanza. Nel documento, i consiglieri evidenziano come i dissuasori - un tempo apprezzate anche dal punto di vista estetico - risultino oggi ammalorati, causando disagi ai cittadini e a chi quotidianamente percorre la via. Da qui la richiesta all’amministrazione di verificare la situazione non solo in via Cavalcanti, ma nell’intera area residenziale.

Soluzioni tampone

Gli uffici della Circoscrizione 7, tuttavia, risultano essere pienamente a conoscenza del problema. Già nel corso dell’ultimo anno - precisa in una nota il presidente del centro civico, Luca Deri - sono stati eseguiti diversi interventi puntuali per garantire la messa in sicurezza dei dossi e degli attraversamenti. Tuttavia, si tratta di soluzioni temporanee. L’obiettivo dichiarato è infatti quello di arrivare a un intervento più strutturale e definitivo. In questa direzione, è già prevista una fase di confronto con la direzione lavori del Lotto 9, nell’ambito dell’appalto per la manutenzione ordinaria di strade e piazze.