Tutto pronto a Trofarello per la quinta edizione delle Camminate Dinamiche

Sabato 28 marzo torna a Trofarello l’iniziativa dedicata al benessere, alla socialità e alla scoperta del territorio. Il primo incontro sarà dedicato alle curiosità storiche di Trofarello, con una passeggiata tra le colline di Valle Sauglio e del capoluogo.

Il ritrovo in Piazzale Europa

Ritrovo alle ore 14.15 in Piazzale Europa, con partenza e rientro nello stesso luogo. La camminata si svolgerà con la collaborazione del Gruppo Storico Conti Vagnone. Si consiglia abbigliamento comodo e adatto all’attività fisica.

Le Camminate Dinamiche sono giunte alla quinta edizione grazie all’impegno del consigliere Antonio De Biasio, che sottolinea come anche quest’anno, grazie al contributo delle associazioni coinvolte, sia stato possibile "costruire un calendario ricco e significativo. Quando abbiamo iniziato eravamo solo in pochi e non avrei mai immaginato che questa iniziativa potesse crescere così tanto. Oggi siamo una comunità in cammino, una comunità che ha voglia di stare insieme. È con questo spirito che apriamo anche l’edizione di quest’anno. Ringrazio il Sindaco Stefano Napoletano e l’Amministrazione comunale per aver ancora una volta sostenuto e creduto in questo progetto".

Muoversi e scoprire il territorio

Un’occasione per muoversi, stare bene e riscoprire la storia del nostro territorio.