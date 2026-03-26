Blitz in Barriera Milano: due arresti e chiusura di un locale irregolare

Un’operazione straordinaria di controllo del territorio ha interessato nelle scorse ore il quartiere Barriera Milano, coordinata dalla Polizia di Stato con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del Reparto Mobile di Torino e della Polizia Locale. L’attività, diretta dal Commissariato Barriera Milano, ha avuto l’obiettivo di contrastare il degrado, prevenire attività illegali e verificare la regolarità di esercizi commerciali e cittadini stranieri presenti sul territorio.

Complessivamente, durante i controlli sono state identificate 70 persone. Due cittadini stranieri sono stati arrestati: uno per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre l’altro era destinatario di un ordine di carcerazione di due anni e sei mesi. Un ulteriore cittadino straniero, irregolare e privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per accertamenti.

I controlli hanno riguardato anche la viabilità e le attività commerciali: 21 veicoli sono stati verificati e quattro esercizi pubblici controllati. Tra questi, un bar/ristorante di corso Giulio Cesare è stato sanzionato con una multa di 4.270 euro per assenza di titoli autorizzativi alla somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente chiusura immediata fino alla regolarizzazione amministrativa.

L’iniziativa rientra in un piano di controlli coordinati sul territorio che proseguiranno con cadenza regolare per garantire sicurezza e rispetto della legalità nella zona.