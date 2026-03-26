Colpo con la ‘marmotta’ al bancomat Unicredit di Robassomero

Hanno colpito intorno alle 3.30, in pieno centro a Robassomero. Questa notte una banda ha preso di mira il bancomat dell’Unicredit di via Paolo Braccini 6 portandosi via un bottino da quantificare. Usando la tecnica della ‘marmotta’, che si basa su un oggetto metallico imbottito di esplosivo. Ad agire un gruppo di persone, che si sono poi dati alla fuga nelle vie limitrofe. Potrebbero essere gli stessi che hanno messo a segno colpi None, Volvera e Piscina,

Sulle tracce dei colpevoli ci sono i Carabinieri della stazione di Venaria L’esplosione ha causato ingenti danni alla filiale ed all'edificio che ospita il bancomat: al momento sono in corso gli accertamenti tecnici per quantificare i danni.