“Alle origini delle Religioni del Mondo”: serata-evento in Circoscrizione 5

Alla scuola L’Araba Fenice una serata tra religioni del mondo e danza Odissi

A Torino la cultura incontra la riflessione in un nuovo appuntamento de “Il Salotto del Sabato Sera”, rassegna giunta alla sua terza edizione e realizzata con il patrocinio della Città, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5. Sabato 28 marzo alle ore 21, gli spazi della scuola di danza L’Araba Fenice Evergreen, in via Caselette 13D, ospiteranno una serata dal titolo evocativo: “Alle origini delle Religioni del Mondo”.

L’iniziativa, ideata e diretta da Renè Cosenza, si propone come un momento di pausa e approfondimento, un invito a fermarsi per riscoprire le radici spirituali dell’essere umano attraverso il dialogo tra discipline artistiche e pensiero.

Un viaggio tra religioni e cultura

Il filo conduttore dell’incontro nasce da uno spunto simbolico: il ritrovamento casuale di un libro dedicato alle religioni del mondo. Da qui prende forma un percorso che vuole mettere in relazione culture e sensibilità diverse, offrendo al pubblico uno spazio di ascolto e confronto.

Ospite centrale della serata sarà Padre Nicholas Muthoka, missionario della Consolata e parroco a Torino dal 2017. Con il suo intervento guiderà i presenti in una riflessione accessibile e contemporanea sul tema della spiritualità, offrendo uno sguardo umano sulle diverse tradizioni religiose.

La danza come linguaggio del sacro

Accanto alla parola, anche il corpo e l’arte avranno un ruolo fondamentale. Le danzatrici Lucrezia Ottoboni e Francesca Rosso porteranno in scena la danza classica indiana Odissi, una delle forme più antiche e codificate della tradizione indiana.

Nata come pratica rituale, l’Odissi si distingue per l’armonia tra espressività, ritmo e simbologia, elementi che la rendono una forma artistica profondamente legata alla dimensione spirituale. Le due interpreti, con percorsi accademici e artistici consolidati, accompagneranno il pubblico in un’esperienza capace di unire estetica e significato.

L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.