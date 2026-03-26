Sabato 11 Aprile: torna la Grande Cena per Single organizzata da Anna & Anna, l’Agenzia per Single

La primavera porta con sé il desiderio di novità, di uscite all'aria aperta e, perché no, di nuovi incontri che possano far battere il cuore. Anna & Anna, l’Agenzia per Single, leader nell'organizzazione di eventi che uniscono spontaneità e classe, invita tutti i cuori solitari a un nuovo appuntamento d'eccezione: la Cena per Single con serata danzante, prevista per sabato 11 aprile.

Dopo il grande successo degli eventi precedenti, l'agenzia ha scelto una location d'atmosfera per garantire ai partecipanti una serata indimenticabile: il ristorante Lago La Sirenetta a Savigliano (CN).

Una serata tra eleganza e divertimento

L'evento non sarà una semplice cena, ma un'esperienza conviviale completa. Immersi nel verde e affacciati sulle rive del lago, i partecipanti potranno gustare un menù curato nei minimi dettagli, pensato per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca in un clima rilassato e protetto.

Ma la serata non finisce a tavola! Come da tradizione degli eventi firmati Anna & Anna, la musica sarà la vera protagonista del dopo-cena con una serata danzante che permetterà a tutti di scendere in pista, rompere il ghiaccio e divertirsi fino a tardi.

Dettagli e modalità di partecipazione

Per garantire la massima qualità e un ambiente armonioso, i posti per l'evento sono limitati. Ecco tutto quello che c'è da sapere:

Data: Sabato 11 Aprile

Sabato 11 Aprile Location: Lago La Sirenetta – Str. Solerette 9/a, Savigliano (CN)

Quota di partecipazione: 39€

39€ Prenotazione: obbligatoria entro il 06/04

Perché partecipare? Gli eventi di Anna & Anna sono pensati per chi vuole uscire dalla solita routine e conoscere persone nuove dal vivo, lontano dalle app di dating, in un contesto reale, divertente e sicuro.

Info e prenotazioni

Non perdere l'occasione di trascorrere un sabato sera diverso dal solito e, chissà, di incontrare la persona giusta.

Prenota ora il tuo posto telefonando al numero: 340 38 48 047