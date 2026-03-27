A Luserna San Giovanni ‘Non ho paura di essere donna’ per aiutare Anffas Valli Pinerolesi

Il Lions Club Luserna San Giovanni Torre Pellice porta in scena lo spettacolo teatrale ‘Non ho paura di essere donna’ per uno scopo solidale.

“Da un lato vogliamo offrire una riflessione profonda sulla condizione femminile, dall’altro sostenere concretamente l’acquisto di un pulmino da 9 posti per ‘L’Anffas Valli Pinerolesi’, associazione impegnata nel supporto di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo” spiega Simona Badino, presidente del Lions Club.

L’appuntamento è domani, sabato 28 marzo, alle 21, al Teatro Santa Croce di Luserna San Giovanni (via Tolosano 8).

L’ingresso allo spettacolo della compagnia ‘2inScena aps’ ha infatti un costo di 15 Euro e i fondi raccolti, contribuiranno all’acquisto del mezzo attrezzato per il trasporto degli utenti dell’associazione.

“C’è già stata una raccolta fondi gestita dal ‘Lions International’ che ha raccolto quarantuno mila dollari per questa causa, con questo spettacolo vogliamo dare un ulteriore contributo – continua Badino –. Abbiamo scelto il mese di marzo perché è il periodo dell’anno in cui, con la festa della donna, si ha una maggior sensibilità a questo tema”.

Sul palco ci sarà l’attrice e cantante Laura Cotza, diretta dalla regia di Alessandro Falco. Il comparto tecnico e artistico vede il coinvolgimento di diversi professionisti quali Chiara Lucà per coreografie e costumi, Marco Sciarpa per scenografie e grafica, Giuseppe Balzano per la fotografia, Paolo Meinardi per l’arrangiamento musicale e Alessandro Franciosi come tecnico audio e luci. Il coordinamento drammaturgico è affidato a Chiara Lucà e Alessandro Falco.

Per assistere alla rappresentazione è possibile richiedere informazioni e effettuare prenotazioni al ‘Bar Tre Galline’ di via Roma 17 a Luserna San Giovanni oppure contattando i numeri 3669090169, 3483645839 o 3397461752.